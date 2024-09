SOUTĚŽ: Hlasy z rozeštvané země. Vyhrajte Zápas o Ameriku, novou knihu rozhlasového zpravodaje

„Potřebujeme Trumpa zpátky v Bílém domě!“ kladl mu na srdce Roger, zatímco společně stáli v místnosti s transparenty a fotkou bývalého prezidenta s bojovně zdviženou pěstí, zachycenou jen pár sekund po červencovém pokusu o atentát. „A i když budou úřady zase tvrdit, že volby prohrál – já budu věřit jemu, že zvítězil.“

Republikán z města Bethlehem v posledních letech zcela propadl Donaldu Trumpovi a věří každému jeho slovu. Coby volič z klíčového státu amerických prezidentských voleb Roger na podzim spolurozhodne o tom, kam budou USA i celý svět dál směřovat.

„Fascinuje mě objíždět podobná místa a mluvit s různými typy voličů Donalda Trumpa, abych pochopil, proč ho podporují, proč mu propadli, co na něm obdivují – a proč se od něj někteří z nich časem odvrátili,“ vysvětluje Kaliba.

Během šesti let v USA podle svých slov zažíval bizarní situace a podíval se i na místa, kam turistova noha málokdy vkročí. „Vyjel jsem na moře se starostou potápějícího se ostrova Tangier, kde žije silně nábožensky založená komunita lovců krabů. Potěžkal jsem si kuši lovce jelenů na samotě v lesích New Hampshire. Každé Vánoce mi od jednoho z Trumpových voličů chodil balíček se slaninou a javorovým sirupem na mou adresu do Washingtonu,“ vypočítává dlouholetý rozhlasový reportér.

Na všechna zmíněná místa zavede čtenáře v knize Zápas o Ameriku – hlasy z rozeštvané země. Sám o ní mluví jako o zemi, kde už se společnost neshodne ani na legitimitě voleb a která stojí na volební křižovatce. „Z té vede další cesta dvěma velmi odlišnými směry. Kterým z nich se Američané vydají, to může zásadně ovlivnit i budoucnost bezpečnosti v Evropě,“ dodává.

Kaliba je držitelem ocenění Novinářská křepelka pro mladé žurnalisty do 33 let. Na postu zpravodaje v USA a okolních zemích působil mezi lety 2017 a 2023. Jeho reportáže v té době dvakrát po sobě zvítězily v mezinárodní kategorii Reportáž na festivalu rozhlasové tvorby Prix Bohemia Radio.

Před odjezdem do Washingtonu více než deset let působil jako sportovní reportér a komentátor Radiožurnálu. Jeho rozhlasový příspěvek o pádu lyžaře Ondřeje Banka na mistrovství světa v roce 2015 se dostal mezi deset nejlepších v celosvětové soutěži AIPS Sport Media Awards. Kaliba vedle toho také spoluzaložil a pět let pomáhal vést a rozvíjet čtvrtletník pro fotbalovou kulturu Football Club.

V současnosti se v Českém rozhlase věnuje především problematice změny klimatu. Jeho knižní Zápas o Ameriku vydalo nakladatelství Argo.

