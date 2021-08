SOUTĚŽ: V hlavní roli Tomáš Holý. Vyhrajte grafický román o životě známého herce, který chtěl být sám sebou

Nuselský grafický román. Tak zní podtitul nové knihy spisovatele a básníka Oty Karse, která částečně navazuje na biografii jeho blízkého přítele, známého dětského herce Tomáše Holého, za niž v roce 2018 převzal Magnesii Literu – Kosmas cenu čtenářů. Útlý grafický román provází ilustrace Kristýny Plíhalové alias Cziny. V hlavní roli Tomáš Holý můžete tento týden vyhrát v pravidelné knižní soutěži serveru iROZHLAS.cz. Knižní soutěž Praha 12:34 9. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukázka z knihy V hlavní roli Tomáš Holý | Zdroj: Nakladatelství Argo

Grafický román originálně zpracovává životní příběh Tomáše Holého propojený se životy jeho blízkých. Zároveň vykresluje, jak těžké je zůstat sám sebou pod tlakem slávy a očekáváním druhých. Všemu ovšem Tomáš čelí s energií, chutí, vynalézavostí a humorem jemu i mládí vlastním.

„Je to můj příběh o Tomášovi, klukovi, který rád žil, jeho mamince a taky našem přátelství,“ píše v doslovu Ota Kars.

Kniha kombinuje několik výrazných kresebných stylů odlišujících, zda se jedná o vzpomínku, filmové záběry, nebo přelomové životní téma. Zda jde o dětství a filmování, dospívání a lásky, nebo život po životě.

Ukázka z knihy V hlavní roli Tomáš Holý | Zdroj: Nakladatelství Argo

Nečekejte ale historky z natáčení. Pár jich tu najdete – třeba tu jak Holého filmová kariéra začala tím, že ho jako svého roztomilého a šikovného synovce doporučil Holého strýc režisérovi Oldřichu Lipskému, který narychlo sháněl dětského herce do malé role v komedii Marečku, podejte mi pero.

Spíše však jde o příběh mladíka, který chtěl být sám sebou, skutečný Tomáš Holý. Jak v románu stojí: V hlavní roli svého života.

„Teď je příběh ukončený. Příběh, který se stal. Vzhledem k formě zpracování i dalším možnostem není ale dokonale přesným detailním popisem událostí a účastníků,“ vysvětluje Kars.

„V rámci příběhové redukce je to příběh pravdivý, ale značně individualističtější, než skutečně byl. Bylo nás u toho často víc a každý by mohl vyprávět tu svoji ‚story‘.“

Ota Kars býval přezdíván Iggy Pop české poezie — sám se označuje za veršotepce a prozorytce. Na kontě má básnické sbírky Bezecesta, Spalte tuto knihu, trojsbírku Smrtelná hodinu, Patetická utrpení lásky a Obscénní pohyby básní, které souhrnně vyšly jako Chutný juvenilní konvolut.

Jako zatím poslední vydal sbírku Má láska je k***a. Nyní pracuje na novele Šílená láska z let devadesátých a dokončuje knížku ze současnosti s pracovním názvem Projetá samota. Jeho grafický román V hlavní roli Tomáš Holý vydalo nakladatelství Argo.

Kristýna Plíhalová v krátkých komiksových příbězích, které publikuje na sociálních sítích, zaznamenává nejrůznější dobrodružství svých dětí. Její komiksy pravidelně vycházejí v různých časopisech. Ilustrovala také řadu knih pro děti a mládež, svými schopnostmi přispívá také k tvorbě dětských pořadů České televize.

