Jak se osvobodit a překonat životní křivdy? V soutěži rozhlasových her zvítězil netradiční příběh o šikaně

Vítězem soutěže Radio Drama Autor, kterou Český rozhlas vyhlásil loni v květnu, v kategorii Původní rozhlasová hra se stal dramatik a režisér Tomáš Loužný se svou hrou Vyvolený, který přináší neobvyklou perspektivu na šikanu. Nejlepší hru pro děti a mládež napsala dramaturgyně a autorka Marie Nováková. Praha 11:28 26. května 2020

Vyhlášení soutěže Radio Drama Autor v ArtCafé | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

Podle poroty nahlíží text Tomáše Loužného školní šikanu z jiného úhlu pohledu, než bývá obvyklé. Příběh nazvaný Vyvolený odhaluje prostřednictvím mladého hlavního hrdiny možnosti, jak čelit pocitu životní křivdy a dosáhnout vnitřního osvobození. „Téma je to do jisté míry osobní a asi proto mě provází. Baví mě neustále zkoumat třeba to, proč se lidé chovají tak, jak se chovají. Proč jsou někdy zlí a jestli to berou jako zlo, nebo je to jenom náhoda,“ říká vítěz v ArtCafé.

„Vždycky přemýšlím o tom, jak bych to vnímala já, když jsem byla malá. Byla jsem odmalička vášnivý posluchač rozhlasu a bavily mě příběhy, které jsou zdánlivě staré a odehrávají se někdy dávno. Dokázala jsem se do nich víc vžít, než do současných příběhů, protože mi přišlo, že to není pravda, když nějaký dospělý napíše o tom, jak žijí děti,“ říká dramaturgyně a umělecká šéfka pražské nezávislé divadelní scény VILA Štvanice Marie Nováková, čerstvá vítězka soutěže Radio Drama Autor.

Český rozhlas vyhlásil soutěž Radio Drama Autor loni v květnu u příležitosti 96. výročí zahájení pravidelného rozhlasového vysílání. Účastníci nedostali žádná tematická ani žánrová omezení, důležité je, aby přihlášené texty nabízely výrazné, originální a pro rozhlasový poslech inspirativní pohled na svět, a aby nabízely bohaté zvukové možnosti, ale třeba i prostor pro odvážné využití rozhlasových technologií.

Tematicky tomuto ročníku dominovaly dystopické texty a detektivky, v kategorii pro děti a mládež se často tematizovala šikana. „V té naší dětské kategorii se autoři drželi hodně při zemi. Doufala jsem, že se odváží v textech pro mládež jak formálně, tak tematicky a jazykově vytvořit něco nového a víc mířit do neznáma. Takové texty jsme bohužel v těch 72 nenašli, což je škoda,“ říká předsedkyně jedné z porot a slovesná dramaturgyně Českého rozhlasu Zuzana Vojtíšková.

„Po těch dvou minulých ročnících by se zdálo, že za lepší konec to berou absolventi FAMU a scenáristiky, ale tenhle ročník ukázal, když se odtajnila jména, že většina finalistů je z divadelního prostředí,“ říká slovesná dramaturgyně Českého rozhlasu Renata Venclová, která byla zároveň předsedkyní poroty posuzující kategorii pro rozhlasové hry bez omezení věku.