České herní studio Amanita Design slaví mezinárodní úspěch. Zvítězilo na festivalu v San Franciscu

České studio Amanita Design si z mezinárodního festivalu nezávislých her v San Franciscu znovu odnáší první místo v kategorii nejlepší vizuální umění. Tentokrát bodovalo s videohrou Phonopolis, která je vytvořená z digitalizováných kartonových modelů. Jak hra vznikala? Poslechněte si reportáž. San Francisco 16:16 22. března 2024

Antiutopická hra Phonopolis je inspirovaná románem George Orwella 1984. Hlavní postava, mladý popelář Felix, vzdoruje autoritářskému vůdci a dohromady se svými spoluobčany nevědomky čelí velké hrozbě.

Antiutopická hra Phonopolis je inspirována románem George Orwella 1984. Zkuste se s ní pustit do boje s autoritářským režimem, který chce rozeznít absolutní tón

Vůdce města se totiž chystá skrze všudypřítomné ampliony rozeznít absolutní tón a nadobro tak ovládnout kolektivní mysl všech lidí ve městě. Jen šťastnou náhodou si Felix jako jediný z obyvatel uvědomí, co se může stát.

Osm let práce

„Postup je takový, že výtvarnice Eva Marková kreslí grafický návrh, což jsou ty jasné kontury, to je v podstatě 2D obrázek, ten se potom vezme, vymodeluje se to do prostoru, najdou se tam prostorové plány, a úplně jednoduchá textura, která z tohoto vznikne, se vezme, vyplotruje se, vyřeže se na plotru nálepka, která definuje, kde budou všechny ty linky. To se položí na papír, přemaluje, smirkovým papírem se to trošku rozbije, aby tam byla patina, a zase se to vrátí na ten 3D model,“ popsal už dříve pro Radiožurnál složitý proces vývoje vedoucí projektu Petr Filipovič, který na hře se svým týmem pracoval téměř osm let.

Už ze samotného názvu hry v Phonopolis vyplývá, že velkou roli v ní hraje zvuk a hudba. Tu složil dlouholetý spolupracovník Amanity hudebník Tomáš Dvořák alias Floex, který ozvučil také oceňované hry Machinarium nebo Samorost 3.

Dvě české nominace

Pro studio Amanita Design je to tak v pořadí už páté ocenění, které si z prestižního amerického festivalu nezávislých her za posledních 17 let odnáší.

Druhou českou nominaci měla letos v sekci Nejlepších studentských počinů hra Planetka.

Tu vytvořila loňská absolventka herního designu na pražské FAMU Tereza Kotěšovcová: „Z nominace jsem nadšená, je to pro mě splněný sen. A potvrzení, že to studium vážně stálo zato.“

První cenu nakonec nevyhrála, ale i tak se jedná o výrazný úspěch české studentky.