Botticelliho obraz Bolestný Kristus má nového majitele. V aukci za něj dal téměř miliardu korun

Průzkum před aukcí objevil, že svrchní vrstva barev skrývá podmalbu zobrazující Madonu s dítětem. Obraz je jedním z mála Botticelliho děl, které se nachází v soukromém vlastnictví, uvedla agentura AFP.

Do aukce, která trvala sedm minut, se zapojili po telefonu dva zájemci. Třetí potenciální kupec garantoval minimální cenu 40 milionů dolarů. Jméno výherce dražby aukční síň nezveřejnila. Podle znalce umění Marka Voeny aukce stanovila „správnou cenu“. Obraz pochází z období kolem roku 1500, kdy se Botticelli nacházel na konci své umělecké kariéry a ve složitém duševním stavu. Podle životopisce italských renesančních umělců Giorgia Vasariho tehdy Botticelli propadl kázání radikálního mnicha Girolama Savonaroly a stal se příznivcem tohoto dominikánského řeholníka, kterého inkviziční soud ve Florencii poslal na hranici. Ke konci života Botticelli propadl mystické víře a zájem o jeho dílo výrazně kleslo.

Většina Botticelliho děl je ve vlastnictví veřejných institucí a muzeí. Podle Christophera Apostleho ze Sotheby's aukční síň ví jen o asi pěti Botticelliho obrazech v soukromém vlastnictví.

Pohnutá historie

Samotný obraz má rovněž pohnutou historii, poukázal deník The New York Times. V roce 1963 dílo skončilo v americké soukromé sbírce a odborníci na Botticelliho ho původně zařadili mezi díla žáků významného malíře. Obraz se vrátil do širšího povědomí až v roce 2009, když byl vystaven na velké výstavě Botticelliho děl ve Städelově muzeu ve Frankfurtu nad Mohanem. Kurátor muzea Bastian Eclercy označil dílo za „významnou ukázku pozdní Botticelliho tvorby“. Botticelliho autorství potvrdili později i další významní znalci renesančního umění.

Nejdražší Botticelliho obraz - portrét mladého muže držícího medailon - se prodal v aukci v lednu loňského roku za prakticky dvojnásobnou cenu - 92,2 milionu dolarů (tehdy více než 1,9 miliardy korun). Dílo pocházelo z konce 70. či ze začátku 80. let 15. století, kdy malíř slavil významné úspěchy.