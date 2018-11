Jsou zvyklí podávat vrcholné výkony za každého počasí, ale poprvé se na start nejdůležitějšího závodu roku postaví v noci. Přestože bylo atletické mistrovství světa v Kataru posunuté kvůli vedru na přelom září a října, budou vytrvalci kvůli riziku kolapsu bojovat o medaile v noci. A mělo by se to týkat i dvou českých naději. Praha 21:00 18. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Eva Vrabcová -Nývltová. | Foto: ASC Dukla Ivana Roháčková

„Zase to bude úplně jiná zkušenost, ale možná je to tím lepší, že nebudou až tak platit papírové předpoklady a může se stát cokoliv. Beru to spíš pozitivně a jako velký zážitek,“ hledá pozitiva na specifickém závodě v Dauhá bronzová medailistka z maratonu na evropském šampionátu v Berlíně Eva Vrabcová-Nývltová.

Samozřejmě ještě není jisté, jestli bude v české nominaci na atletický vrchol roku 2019, ale je to dost pravděpodobné. Stejně jako u stříbrné z německé metropole, chodkyně Anežky Drahotové

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Start minutu před půlnocí. Vytrvalci budou kvůli horku na atletickém MS v Kataru závodit v noci

„Myslím, že je potřeba se na to připravit. Rozhodně jsem typ závodníka, že když mám start ráno, tak třeba tři měsíce předtím se snažím vstávat brzy. Tak uvidíme. Samozřejmě je lepší startovat, když bude jakžtakž přijatelné počasí, než v pravé poledne za vedra. Nikdy jsem nic podobného nezažila, ale myslím si, že to bude pro všechny stejné, tak uvidíme, jak se s tím kdo popasuje,“ říká Drahotová.

Dvacetikilometrový chodecký závod žen začne ve 23.30 a maraton symbolickou minutu před půlnocí, takže ty nejrychlejší běžkyně můžeme v cíli očekávat před půl třetí v noci místního katarského času.

„Já to mám asi všechno divné, protože mám problémy, když se jede do Ameriky, že tam nespím, a vzhledem k tomu, že jsme tam byli pět dní a za těch pět dní jsem naspala asi deset hodin a nedělalo mi to problém, tak si myslím, že ani tohle problém nebude. Pojedeme tam den předtím, poběží se hned první den, takže jsme usoudili, že bude nejlepší to tomu vůbec nepřizpůsobovat a jen se jeden den soustředit na to, že se běží až večer,“ říká Vrabcová-Nývltová.

27. záři tak bude pro českou běžkyni pravděpodobně výjimečně dlouhým dnem. Ještě déle do noci, téměř do rána, by na trati byla Anežka Drahotová, pokud by se rozhodla pro padesátikilometrovou trať, na které je stále jako v nové disciplíně konkurence o dost slabší, ale to se na podzim v Kataru nejspíš nestane.

„Doufám, že ne. Myslím, že jsem ukázala, že dvacka je disciplína, kterou jsem si vybrala a která se mi líbí. Myslím, že je to pro mě tak akorát dlouhé. Nejsem typ toho úplně trpělivého závodníka, takže myslím, že zůstanu u dvacítky,“ doplňuje chodkyně Anežka Drahotová.

Drahotová i přes noční podzimní závod pravděpodobně bude muset bojovat i tak s teplotami přesahujícími 30 stupňů. To ale věděli členové Mezinárodní atletické federace už v roce 2014, kdy dost překvapivě určili tuto pouštní a bohatou zemi jako pořadatele vrcholu sezóny.