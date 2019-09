Podle Špotákové je dobře, že Coleman na šampionát i přes dopingovou kauzu mohl. ‚Bylo by to kruté,‘ říká

Padouch nebo hrdina? Americký atlet Christian Coleman je aktuálně nejrychlejším mužem planety, ale o jeho titulu mistra světa se mluví i v negativních souvislostech. Královskou disciplínu šampionátu v katarském Dauhá totiž vyhrál pár týdnů poté, co právníci vyřešili jeho problémy s antidopingovou agenturou. Dauhá 14:35 29. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký sprinter Christian Coleman | Zdroj: ČTK/AP

„Děkuju za tuhle příležitost, jakou jsem dostal. Čekal jsem na tenhle moment od roku 2017, kdy jsem skončil na mistrovství světa druhý. Už tehdy jsem věděl, že se musím vrátit a být ještě lepší. Mezi zlatem a stříbrem je velký rozdíl a já teď můžu tu nejcennější medaili přivézt ukázat domů. Je to neuvěřitelný pocit.“

Američan Coleman je nejrychlejším mužem planety. 100 metrů na mistrovství světa zaběhl za 9,76 Číst článek

Šťastný třiadvacetiletý Američan a možný nástupce Usaina Bolta měl přitom ještě na začátku září velké starosti se třemi zmeškanými dopingovými kontrolami během jednoho roku. Až když právníci našli skulinku v pravidlech, mohl se uklidnit, že o vrchol sezony nepřijde.

Například bývalá americká mistryně světa v běhu na 1500 metrů Jennifer Simpsonová mluvila o tom, že Coleman buď podvádí, nebo je hlupák. Světová rekordmanka v oštěpu to ale tak černobíle nevidí.

'Jdou po puntíkách'

„Přišlo mi jednu dobu, že jdou po puntíkách a že tě chtějí dostat. Tenhle pocit jsem měla i já. Chodili zásadně v neděli nebo ve státní svátek, na začátku soustředění, než se člověk ubytuje, letadlo se může zpozdit,“ popisuje pro Radiožurnál Špotáková.

Sprinterský šampion s dopingovým škraloupem. ‚Je směšné, jak se mě někteří snaží poškodit,‘ říká Coleman Číst článek

Puntíky myslí dvojnásobná olympijská vítězka zmeškané dopingové kontroly. Podle ní by nebylo dobře, kdyby Coleman neměl na šampionátu startovat.

„Myslím, že by to bylo trochu kruté. Sama vím, že s těmi puntíky to není jednoduché,“ říká Špotáková, kterou v pondělí čeká kvalifikace oštěpu.

Atleti musí denně vyplňovat místo pobytu kvůli náhodným kontrolám a průběžně ho aktualizovat. Třeba sportovci z české výpravy měli jít na dopingovou zkoušku den po příletu do Kataru, ale realita byla jiná.

„Druhý den po příletu našim závodníkům v sedm ráno bouchají antidopingoví komisaři na pokoje a vyzývají je k dopingové kontrole,“ přibližuje šéftrenér Jan Netscher, že původní domluva nakonec neplatila a komisaři si pro atlety přišli ještě před tím, než se stačili sami na kontrolu vydat.