Uvěřili jsme, až když jsme to viděli na tabuli, říkají Češi po senzačním bronzu ve smíšené štafetě

Česká smíšená štafeta na 4x400 metrů vybojovala bronzové medaile na mistrovství světa v atletice. V Budapešti vyhráli Američané ve světovém rekordu a kvarteto Matěj Krsek, Tereza Petržilková, Patrik Šorm a Lada Vondrová skončilo třetí v národním rekordu. A českému týmu pomohl pád o zlato běžící Nizozemky Femke Bolové, která těsně před cílovou čárou upustila štafetový kolík. Česká čtveřice o závodě promluvila pro Radiožurnál Sport. Budapešť 7:29 20. srpna 2023

První otázka je na Ladu, která to viděla na vlastní oči těsně před sebou. Sledovala jste, co se stalo s Femke Bolovou?

Nesledovala. Jenom jsem se soustředila, abych jí oběhla a nenarazila do ní. Koukala jsem hlavně Britce na záda a rvala jsem to do cíle.

Věděla jste, že jde do cíle bez kolíku a Nizozemsko bude diskvalifikované?

My jsme to právě nevěděli. Potom jsme si ale všimli, že na tabuli jsme na 3. místě a jedna Němka nám říkala, že Femke doběhla bez kolíku, tak jsme tomu začali věřit.

Terezo, v semifinále jste říkala, že to bylo na vašem úseku hodně ustrkané. Teď ve finále to vypadalo mnohem lépe.

Nazvala bych to krásným čistým průplavem. Snažila jsem se hlavně zařadit za hlavní tři aspirantky na medaile, což se mi povedlo.

V neděli vás nějakých 12 hodin po finále štafety čeká rozběh na individuálních 400 metrů. To jste si na sebe upletli docela bič.

Neřekla bych, že jsme si na sebe upletli bič. My jsme si to místo ve štafetě vybojovali. Bič na nás ale ušili organizátoři, že nám to takhle blbě naplánovali.

Usmívá se i Matěj Krsek, který rozbíhal štafetu a taky ho čeká individuální závod. Zbyly vám ještě nějaké síly po těch dvou náročných sobotních čtvrtkách?

Já se přiznám, že na to teď vůbec nemyslím. Chci si užít, co jsme dokázali a jestli je dost sil budu řešit až v neděli dopoledne.

Patriku vy jste měl v zimě velké problémy s ostruhami na patách. Kdyby vám tehdy někdo řekl, že budete mít bronz z mistrovství světa, tak by to byl asi velký sen.

Mně všichni říkali, že skončím, takže tohle je opravdu super. Co víc si přát.