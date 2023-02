Po takovém zápase je těžký být nespokojený, chválil trenér Sparty své hráče po výhře nad Bohemians

Fotbalová liga má za sebou nejgólovější zápas sezony. V pražském souboji se o něj postaraly Bohemians a Sparta, když hosté v Ďolíčku zvítězili 6:2.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak gólově nejbohatší zápas aktuální sezony hodnotili trenéři Sparty a Bohemians

„Myslím, že tam nebylo tolik mezihry. Hodně se to kopalo, takže pak získáváte území rychle pokavaď uhrajete balon po 40 metrech, tak už jste skoro u jejich vápna. Bylo to spíš způsobem, jak celý zápas probíhal. Byla tam i kvalita z jejich strany, protože vstřelit šest gólů se vám nepodaří jen tak,“ vysvětlil autor jedné z branek Bohemians Aleš Čermák důvody, proč bylo utkání tak gólové. To ale hostům ze Sparty vůbec nevadilo.

„Pro nás to je nejlepší utkání v roce 2023. Udělali jsme velký pokrok od minulého vítězství s Mladou Boleslaví. Mám radost, že se prosadili všichni útočníci, a že jsme dali tři góly ze standardních situací, které Bohemians v celé sezoně velmi dobře brání. Po takovém zápase je těžké být nespokojený,“ zhodnotil trenér Sparty Brijan Priske, zatímco jeho domácí protějšek Jaroslav Veselý pochopitelně slova chvály neměl.

„Nemůžu být spokojený, když jsme dostali šest branek. Nerozhodla to fotbalovost, soupeř měl větší důraz, větší tah na bránu a získával odražené míče. To byl klíč k tomu, proč tady uspěli a plus ty standardky,“ řekl Veselý po prohře 2:6. Bohemians tak dál čekají na domácí vítězství proti Spartě, naposledy se jim to povedlo před více než 21 lety.