Nejlepší záložník italské ligy. Na české fotbalisty číhá i Calhanoglu, turecký klenot v sestavě soupeře

Hamburk 10:57 26. června 2024

V italské lize odehrál už sedm sezon a ta poslední v dresu Interu byla pro něj tou střelecky nejúspěšnější.

Hakan Calhanoglu dal v uplynulém ročníku Serie A 13 gólů, k nim přidal tři asistence, milánským pomohl k zisku mistrovského titulu a byl vyhlášen nejlepším záložníkem soutěže.

„Myslím, že se našel trochu na jiné pozici, než byl zvyklý hrát předtím. Na pozici před stopery odvádí fantastickou práci v Interu a myslím, že je to hlavní lídr tureckého nároďáku. Těším se na to, taková konfrontace mě baví, pokud na ni budu vycházet,“ říká záložník českého výběru Antonín Barák, který tureckého kapitána z italské ligy dobře zná.

Calhanoglu se narodil v německém Manheimu, oba jeho rodiče jsou Turci, a právě tuto zemi třicetiletý středopolař reprezentuje už od mládeže. V národním týmu debutoval před 11 lety a s 88 starty je jasně nejzkušenějším hráčem současného kádru.

V dresu s půlměsícem se zatím trefil sedmnáctkrát a ve dvou případech skóroval i proti Čechům. V roce 2015 pomohl Turecku k výhře v kvalifikaci mistrovství Evropy a předloni v listopadu rozhodl brankou na 2:1 přípravný duel v Gaziantepu.

„Je to samozřejmě asi turecká legenda už teď. Čím větší jméno to je, tím víc se na ty zápasy těším a soustředím a dávám si na toho hráče větší pozor. Věřím, že konfrontace bude zajímavá a pro nás hlavně úspěšná,“ přeje si záložník Lukáš Provod.

Calhanoglu začínal s fotbalem v rodném Mannheimu, odkud v 15 letech odešel do Karlsruhe. Nejvyšší soutěž si poprvé vyzkoušel v Hamburku, po jediné sezoně přestoupil do Leverkusenu a v roce 2017 zamířil do AC Milán.

„Hakan je fantastický fotbalista a hlavně fantastický kluk. Má neskutečnou kopací techniku, vůli, je to velký dříč a především vždy myslel na tým a až pak na sebe,“ říká obránce španělského Eibaru Stefan Simič, který se s Calhanogluem potkal v kabině AC Milán.

Turecký kapitán a poslední tři roky hráč Interu ve střed na Euru povede svůj tým k utkání s Českem. Zápas začíná ve 21 hodin, stejně jako přímý přenos na stanicích Radiožurnál a Radiožurnál Sport. Server iROZHLAS.cz bude utkání sledovat v podrobné online reportáži.

Mistrovství Evropy (PLATNÉ K 26. 6. 2024) Tým Z V R P Skóre B 1. Portugalsko 2 2 0 0 5:1 6 2. Turecko 2 1 0 1 3:4 3 3. Česko 2 0 1 1 2:3 1 4. Gruzie 2 0 1 1 2:4 1