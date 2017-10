Dva trenéři, dva odlišné příběhy. Tápající Sparta v nedělním šlágru vyzve vedoucí Plzeň

Fotbalové kluby Sparty i Plzně vyhlásily před sezónou útok na ligový titul. A do nového ročníku oba vyměnily také trenéry. Do Viktorie se vrátil Pavel Vrba, který za devět kol s týmem zatím neprohrál. To Ital Andrea Stramaccioni doteď ve Spartě moc radosti nezažil. Před vzájemným zápasem na Letné má tak jeho mužstvo na první Plzeň velkou ztrátu.

