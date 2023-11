Chybí mi více respektu k našim hráčům, zlobil se Priske po utkání v Ostravě. Nebylo to podle něj poprvé

Fotbalisté pražské Sparty vyhráli v 15. kole nejvyšší soutěže na hřišti Baníku Ostrava 1:0 a dál vedou prvoligovou tabulku. Po jediném gólu na začátku druhé půle byl zápas kvůli pyrotechnice domácích fanoušků i taktickém zdržování Sparty rozkouskovaný a velké emoce byly i mezi střídačkami. Ostrava 10:54 13. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér Sparty Brian Priske uděluje pokyny Quazimu Lacimu během utkání s ostravským Baníkem | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: ČTK

Hodně emocí přinesl šlágr fotbalové ligy mezi Baníkem Ostrava a pražskou Spartou. Vřelo to na hřišti i mezi střídačkami.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říkal trenér pražské Sparty Brian Priske po utkání s ostravským Baníkem

„Nepřekročilo to žádný rámec. Myslím, že tyhle zápasy bývají vyhecované, ale nemám pocit, že by něco šlo za hranu,“ myslí si trenér Baníku Ostrava Pavel Hapal.

Ale jeho sparťanský protějšek Brian Priske nadšený nebyl a ještě po utkání si vše vysvětloval s baníkovským vedoucím mužstva a bývalým brankářem Tomášem Bernadym.

„Abych byl upřímný, tak to, co jste viděli mezi lavičkami, to se nám stává vlastně v každém zápase. Proč se to děje? To opravdu nevím, po utkání jsem se o tom bavil s vedoucím mužstva Baníku a říkal jsem mu, že mi chybí více jejich respektu k našim hráčům. Stává se to ale i v dalších zápasech, kdy vedoucí mužstev pořvávají po našich hráčích.“

„Nemyslím, že je to správné. Tam, odkud pocházím, si vedoucí mužstev nedovolí mluvit na hráče soupeře. To je dovoleno možná trenérovi a jeho asistentům, ale ne vedoucím mužstva. Jak už jsem řekl, nebylo to poprvé.“

Dlouhodobý trend

Emoce dánský kouč Brian Priske chápe a k fotbalu podle něj patří, ale to, co se děje při zápasech mezi lavičkami v české lize, se mu nelíbí.

„Můj vedoucí mužstva nikdy nemluví na soupeřovy hráče, možná na čtvrtého rozhodčího, ale rozhodně ne na hráče soupeře. Zbytek už je fotbal. Můžeme se cítit poškození nějakým rozhodnutím, žlutými kartami, trestnými kopy atd... fotbal je o emocích, bez toho by to nebylo ono. Někdy na sebe taky nejsem pyšný, jak se chovám, ale s vedoucím týmu Baníku jsem si po zápase vysvětloval, jak to cítím,“ doplnil Priske, který si všiml, že Sparta na soupeře v české lize působí mimořádně dráždivě.

FORTUNA:LIGA (PLATNÉ K 13. 11. 2023) Tým Z V R P Skóre B 1. Sparta 15 12 2 1 38:11 38 2. Slavia 15 11 3 1 28:10 36 3. Mladá Boleslav 14 8 2 4 31:23 26 4. Plzeň 14 8 1 5 33:22 25 5. Slovácko 15 7 4 4 18:16 25 6. Ostrava 15 7 3 5 22:13 24 7. Olomouc 15 7 3 5 24:19 24 8. Bohemians 1905 15 6 2 7 12:18 20 9. Teplice 15 5 4 6 12:14 19 10. Liberec 15 4 6 5 21:23 18 11. Hr. Králové 15 4 4 7 16:22 16 12. Jablonec 15 2 7 6 13:20 13 13. Karviná 15 4 1 10 18:27 13 14. Pardubice 15 3 4 8 11:21 13 15. Zlín 15 2 5 8 15:35 11 16. Č. Budějovice 15 3 1 11 14:32 10