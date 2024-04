Plzni měl vypomoci na sezonu, letos ale Koubek podepsal nový kontrakt. ‚Nemusí být poslední,‘ říká

Ze druhého předkola Evropské konferenční ligy dostal trenér Miroslav Koubek fotbalovou Viktorii Plzeň až do čtvrtfinále soutěže. V lize s ní uhraje třetí místo, navíc ještě zabojuje o pohár pro vítěze ve finále MOL Cupu. I proto vedení západočeského klubu s dvaasedmdesátiletým koučem prodloužilo smlouvu na další sezonu. Plzeň 15:46 30. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miroslav Koubek bude řídit Plzeň z lavičky i v dalším soutěžním ročníku | Foto: Jennifer Lorenzini | Zdroj: Reuters

Úspěšný trenér Miroslav Koubek povede fotbalovou Viktorii Plzeň i v příštím soutěžním ročníku 2024/25. Ačkoli měl být pouze přechodným trenérem, díky výsledkům, které s týmem zaznamenal v tomto ročníku, si vysloužil nový kontrakt.

„Nebudu dělat přemety, to už by se mi asi poškodilo zdraví. Ale piruetku ještě zvládnu na levou, na pravou nohu, to není problém,“ žertoval trenér Koubek, který dvě drobné piruety předvedl před plzeňským kotlem v listopadu minulého roku. Viktoria tehdy porazila Dinamo Záhřeb 1:0 a zajistila si postup do osmifinále Evropské konferenční ligy.

„Je to určitě emocionální a speciální chvíle. Myslím si, že nějaký rekord jsme udělali. Když jsem se dozvěděl, že jsme už po čtyřech kolech postoupili do jarní části, byl jsem velmi potěšen,“ říkal Koubek po postupu Viktorie Plzeň do jarní vyřazovací fáze Evropské konferenční ligy.

Rekordních zápisů do klubové kroniky stihl trenér Koubek ještě více. Například v září loňského roku přepisoval statistiky Viktorie dvanáctou soutěžní výhrou v řadě. „Statistiky moc nesleduji, ale pokud to tak je, je to samozřejmě potěšitelné zjištění. Svědčí to o tom, že mužstvo pracuje dobře,“ chválil svůj tým Koubek.

Blízko vyřazení

V létě měla Viktoria proti kosovské Dritě namále už ve druhém předkole Evropské konferenční ligy. Nakonec ale ovládla bez ztráty bodu svou základní skupinu, na jaře pak přes švýcarské Servette Ženeva prošla do čtvrtfinále, kde vypadla po dvou remízách s Fiorentinou až v prodloužení. Ligovou sezonu zřejmě pod Koubkovým vedením zakončí na třetí příčce a ještě ji čeká finále českého poháru.

Two teams remain unbeaten in the Europa Conference League this season:



Viktoria Plzeň

Viktoria Plzeň

Fiorentina

„Samozřejmě jsem rád, že jsme se dostali do finále. Jsem rád, že jsme se dostali do čtvrtfinále Konferenční ligy a že skončíme na třetí místě. Mužstvo přebudováváme za pochodu, adaptují se hráči z druhé ligy. Tento ročník je velmi zajímavý, přinesl řadu příběhů, interesantních až nečekaných,“ bilancoval Koubek.

Nová a vylepšená smlouva

Zajímavý je i příběh samotného Koubka, který si místo zaslouženého důchodu ještě prodlouží trenérskou kariéru a podle informací Deníku Sport zřejmě i s vylepšenou smlouvou. Nově by měl pobírat okolo 300 tisíc korun měsíčně. Před rokem přitom přicházel spíše coby překlenovací trenér na jednu sezonu.

NOVÁ SMLOUVA



Koubkova mise na lavičce Viktorie nekončí!

Královnu povede další rok ✌#Koubek2025



TISKOVÁ ZPRÁVA ➡️ https://t.co/MjgIpu6zT2 pic.twitter.com/SrswsBXpsn — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) April 30, 2024

„Už jsem s ničím nepočítal, to říkám zcela upřímně. Už jsem se připravoval na to, že se ocitnu v klidovém stavu. A pak najednou přišel telefonát z Plzně od pana Adolfa Šádka, což mě samozřejmě příjemně překvapilo. Sám jsem si kladl otázku, jestli do toho jít, nebo ne. A odpověď na to už znáte,“ popisoval Koubek před rokem po svém už třetím trenérském příchodu do Plzně.

Zároveň v žertu naznačil, že to nemusí být jeho poslední návrat. „Kolik tu teče řek, čtyři? Tak to mám ještě možnost, mám rezervu,“ usmíval se trenér Viktorie.