Musíme se od toho odrazit a nesmíme usnout na vavřínech, říká olomoucký Jemelka po výhře nad Duklou

V minulé sezóně atakovali fotbalisté Olomouce přední místa ligové tabulky a vybojovali si kvalifikaci Evropské ligy. Teď po devátém kole nového ročníku mohli být poslední. V utkání týmů, které měly nejméně bodů, porazili Duklu 1:0 a přerušili sérii porážek. Rozhodl o tom gólem Václav Jemelka. Olomouc 20:02 22. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Václav Jemelka při zápase Evropské ligy proti Seville | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: ČTK

Ulevilo se vám hodně?

Ulevilo. Určitě bylo slyšet, jak jsme řvali. Je to velká úleva, ale musíme se od toho odrazit a nesmíme usnout na vavřínech.

Fotbalisté Mladé Boleslavi a Karviné zvítězili, Olomouc poprvé vyhrála doma Číst článek

Jak moc jste rád za ten gól? Pro vás je to teprve druhý ve vaší ligové kariéře.

Je to super pocit. Jsem rád, že jsem konečně pomohl týmu a že jsem vstřelil gól. Vzadu jsme uhráli nulu. Konečně jsem ho vstřelil nohou, ten první jsem dal rukou. Nebyl zase moc hezký, ale dotlačil jsem to tam.

Jaká je atmosféra uvnitř týmu? Vy jste totiž dokázali odehrát dobré zápasy, ale neměli jste z nich body.

Atmosféra je dobrá. Na tréninku makáme na sto procent, jde nám to. Trochu se nám to ale nedaří přenést do zápasu. Jsme trochu nervózní v některých chvílích. Musíme to ale ubojovat houževnatostí, jako jsme to předvedli dneska, že jsme makali jeden za druhého. Takhle se dá vyhrát a dát gól ze standardky nám vždycky pomůže.

V zápase se hrálo o poslední místo v tabulce. Vyhlašovali jste velký poplach?

Velký poplach úplně ne, ale snažili jsme se změnit chování v obranné fázi, pilovali jsme to. Snažili jsme se zrychlit posuny a víc dorážet hráče. Myslím, že se nám to povedlo. Snažili jsme se psychicky nabudit, abychom to zvládli bojovností.

Jak jste se psychicky nabudili? Bylo něco zvláštního v přípravě, něco nového?

Měli jsme to rozdělené na skupinky, obrana a útok. Říkali jsme si, co je špatně a co dobře, v čem bychom se měli zlepšit, v čem přidat. Vyříkali jsme si nějaké věci, co třeba byly nejasné a v tom je podle mě velký posun.

Bojovali jste také tak trochu za svého trenéra Václava Jílka?

Nechtěli jsme dopustit žádnou změnu tady. Máme dobrého trenéra. Není to jenom o něj, je to i v nás.