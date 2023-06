Dokud budu profesionální fotbalista, chci na těchto zápasech být. Souček se chystá na Černou Horu

Únava a vedro. Možná to budou dvě největší překážky české fotbalové reprezentace v posledním utkání letošní sezóny. Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého se chystají na přípravné utkání na hřišti Černé Hory. Zatímco hned sedm fotbalistů se z cesty na Balkán omluvilo, kapitán Tomáš Souček do Podgorici s týmem dorazil. Podgorica 15:19 20. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Souček v dresu české fotbalové reprezentace | Foto: David W Cerny | Zdroj: Reuters

Záložník anglického West Hamu šel příkladem spoluhráčům jako správný kapitán. Co na tom, že v letošní sezoně odehrál přes 50 zápasů. Když se ozve reprezentace, jde pro Tomáše Součka „stranou“ i rodina.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Tomáš Souček v letošní sezoně odehrál už přes 50 zápasů. Teď se připravuje na přípravné utkání reprezentace proti Černé Hoře

„Rodina už mi pořád říká, že evropské poháry, reprezentace nebo soustředění jsou pro ně náročné. Ale vydali jsme se touhle cestou, a dokud budu profesionální fotbalista, dokud to budu milovat tak, jako teď, tak chci na těchto zápasech být.“

Tomáši Součkovi skončila klubová sezona jako jednomu z posledních českých reprezentantů. Londýnský West Ham se totiž dostal do finále Evropské konferenční ligy, kterou vyhrál. Volno tak nejlepší český fotbalista uplynulého roku neměl prakticky žádné. West Hamu to ale nevadí.

„Co se týče West Hamu, tak jsou vždycky rádi, když jdeme reprezentovat. Je to i pro ně velká čest. Často říkají, kolik mají reprezentantů a nechávají nás hrát, ať už je to kvalifikační zápas, mistrovství světa nebo přátelské utkání. Oni jsou rádi, že mají hráče v reprezentaci a obrovská čest je to jak pro nás, tak pro týmy na úrovni West Hamu.“

Pro kapitána české reprezentace Tomáše Součka skončí sezona v úterý. V dresu národního týmu se v Podgorici postaví proti fotbalistům Černé Hory. Utkání začne v 18 hodin a přímý přenos z něj uslyšíte na Radiožurnálu Sport.