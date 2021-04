Jablonec vyhrál v Budějovicích a drží druhé místo, dařilo se i Baníku

Fotbalisté Jablonce díky dvěma trefám útočníka Martina Doležala zvítězili v 29. kole Fortuna ligy v Českých Budějovicích 2:0 a dál drží v tabulce druhé místo za vedoucí Slavií. Dařilo se i Baníku Ostrava, který dokázal stejným výsledkem uspět v Olomouci. České Budějovice 16:19 24. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Doležal dal v Českých Budějovicích obě branky Jablonce. | Foto: Václav Pancer | Zdroj: ČTK

České Budějovice - Jablonec 0:2

Jablonečtí, kteří bojují o druhé místo, potvrdili dobrou formu z posledních zápasů i na jihu Čech. První šanci měl sice domácí Vais, jehož střelu na zadní tyč musel pohotově vyrážet jablonecký brankář Hanuš, krátce nato už ale udeřili hosté.

V 19. minutě centr z rohového kopu prodloužil jeden z Jabloneckých hráčů za sebe a Martin Doležal už snadno poslal svůj tým do vedení. Druhý gól přišel těsně před přestávkou, když domácí Havel pokazil rozehrávku a zpětnou přihrávkou našel Doležala, který si pak počínal zkušeně a překonal budějovického gólmana podruhé.

Ve druhé půli mohl Doležal završit hattrick, v dobré pozici se ale podařilo domácím jeho pokus zablokovat. Pak začalo hrozit i Dynamo, jenže nejdřív Meszárosovu prudkou střelu zlikvidoval Hanuš a o chvíli později neuspěl ani Diop po střele z otočky.

V úplném závěru ještě mohl alespoň snížit Meszáros, tentokrát ale trefil břevno. Jablonec tak slaví už šesté vítězství z posledních devíti zápasů a má na druhém místě čtyřbodový náskok na Spartu, která má ovšem dvě utkání k dobru.

Olomouc - Ostrava 0:2

Baník Ostrava přijel na hřiště konkurenta ze středu tabulky povzbuzený povedeným utkáním v minulém kole proti Mladé Boleslavi, které dokázal ve druhé půli otočit. Tentokrát otáčet skóre ani nepotřeboval.

Ve 27. minutě si totiž David Buchta narazil míč na hranici vápna a přesnou střelou k tyči poslal Baník do vedení, které už hosté dokázali udržet až do konce zápasu. Ještě v první půli mohli hosté dokonce zvýšit, Šašinka ani Azevedo ale neuspěli. Na druhé straně zase pálil Houska z přímého kopu jen do břevna.

I po přestávce byli aktivnější spíš hosté, své šance ale pálili. A tak málem přišel v závěru trest. Kuzmanović zahrál ve vápně rukou a Olomouc kopala v 89. minutě penaltu. Míč si postavil González, jenže Laštůvka vystihl stranu a jeho pokus vyrazil.

V nastavení pak ještě Kuzmanović předložil ve vápně míč Filipu Kaločovi a ten druhým gólem Baníku definitivně přiřkl tři body hostům.

F:L (PLATNÉ K 24. 4. 2021) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 28 23 5 0 75:16 74 2. Jablonec 29 18 5 6 50:29 59 3. Sparta 27 17 4 6 57:31 55 4. Slovácko 28 16 5 7 51:29 53 5. Liberec 29 14 7 8 40:24 49 6. Plzeň 27 14 6 7 46:29 48 7. Ostrava 29 12 8 9 41:27 44 8. Pardubice 28 12 6 10 31:37 42 9. Olomouc 29 9 12 8 35:31 39 10. Bohemians 1905 28 9 10 9 33:30 37 11. Karviná 28 8 9 11 31:42 33 12. Č. Budějovice 29 7 11 11 29:42 32 13. Zlín 28 8 5 15 27:39 29 14. Ml. Boleslav 29 6 9 14 35:46 27 15. Teplice 28 6 6 16 29:58 24 16. Brno 28 4 8 16 24:45 20 17. Příbram 28 3 8 17 19:58 17 18. Opava 28 3 6 19 16:56 15

29. kolo první fotbalové ligy:

Dynamo České Budějovice - FK Jablonec 0:2 (0:2)

Branky: 16. a 43. Doležal. Rozhodčí: Orel - Šimáček, Melichar - Adam (video). ŽK: Čavoš - Zelený, Schranz, Kratochvíl. Bez diváků.

Sigma Olomouc - Baník Ostrava 0:2 (0:1)

Branky: 27. Buchta, 90.+2 Kaloč. Rozhodčí: Pechanec - Blažej, Kříž - Julínek (video). ŽK: Zmrzlý - Svozil, Tetour, Kuzmanovič. Bez diváků.