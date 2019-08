Na fotbalový zápas na stadionu pražské Slavie se fanoušci libereckého Slovanu dlouho dopředu těšili, ale teď na něj nemůžou, přestože nic špatného neprovedli. Domácí slávisté mají kvůli nevhodnému chování několika svých příznivců zavřené tribuny na jedno ligové utkání a zákaz se až na výjimky vztahuje i na fanoušky Liberce. Praha 20:27 9. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stadion Slavie. | Foto: Paul Childs | Zdroj: Reuters

„Říkali jsme si, že tam pojedeme stoupnout si před sektor. Že budeme koukat na mobilu před sektorem,“ plánuje liberecký fanoušek Marek se svým synem.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 ‚My jsme nevinní.‘ Kvůli trestu pro Slavii nesmí na stadion ani fanoušci hostujícího Liberce

„Pochopení pro to moc nemám. Když zavřou stadion, tak tam nemají pustit domácí, ale proč by tam neměli pustit hosty? Je to škoda. My jsme nevinní, problémy s námi snad nikde nebyli a máme smůlu,“ dodává Marek.

Členové libereckého fanklubu, tedy obvykle ti nejhlasitější fanoušci z tzv. kotle, prostě tentokrát musejí zápas na hřišti mistra oželet. Ligová fotbalová asociace (LFA) se řídí disciplinárním řádem Fotbalové asociace České republiky a chce tak zamezit možnostem, že bych se snad vstupenky přeci jen dostali i do rukou slávistů. Proto zápas přímo na místě uvidí jen sponzoři severočeského klubu.

Součkova šnůra skončila, Kangova pokračuje. Na penaltového experta Zavadila ale zatím nikdo nemá Číst článek

„Po rozhodnutí disciplinární komise jsme čekali na upřesnění ze strany LFA. Ta nám nakonec přidělila omezenou kvótu vstupenek na hlavní tribunu, určených primárně pro partnery klubu,“ říká Radiožurnálu tiskový mluvčí Liberce Tomáš Čarnogurský.

A tak se ani od příznivců Severočechů nedají čekat hlasité chorály, skandování nebo bubnování, na tribunách prostě nejspíš bude ticho a klid.

„Atmosféru bez diváku jsem zažil dvakrát v Trnavě při utkáních Evropské ligy. Je to něco specifického. Je fajn, že tam aspoň pár našich lidí přístup má a aspoň někdo tam bude. Atmosféra se natrénovat nedá, hráči se s tím musí porvat,“ vysvětluje liberecký trenér Pavel Hoftych před utkáním se Slavií, které začne v pražském Edenu v sobotu v 19.30.