Slavia ztratila body v Ďolíčku podobně jako na jaře. ‚Stadion si vybrali dobře,‘ říká o Pardubicích Coufal

Jedni hráli doma, přesto byli hosty. Druzí zase byli hosty, ale mohli se cítit jako doma. Třetí kolo fotbalové ligy nabídlo ve vršovickém Ďolíčku paradoxní situaci, a nakonec remízu mezi Pardubicemi a Slavií 1:1. Ligový nováček tak po reprezentační pauze obral o body obhájce titulu. Praha 12:40 13. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hráči Pardubic slaví remízu se Slavií. | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

„Myslím, že jsme si tím poctivým výkonem zasloužili odvést bod domů, nebo si ho nechat doma,“ nebyl si v rozhovoru pro Radiožurnál pardubický fotbalista Emil Tischler jistý, jestli je ligový nováček doma na východě Čech nebo ve vršovickém Ďolíčku, kde kvůli nevyhovujícímu stadionu hraje své zápasy.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Pardubice v Ďolíčku zaskočili Slavii. Více v příspěvku Tomáše Petra

Tischler poslal Pardubice proti Slavii do vedení, když v závěru prvního poločasu chyboval David Hovorka. Obhájcům titulu se v tu chvíli musela vybavit únorová prohra 0:1 právě na hřišti Bohemians. Tehdy ztratil míč Michal Frydrych.

„Je to tu opticky menší a soubojovější. Udělali jsme tu podobnou chybu. Kdo chce vítězit, musí se srovnat se všemi podmínkami. Nemůžeme se vracet k tomu, jestli se nám tu daří, nebo ne,“ prohlásil trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

Ligoví šampioni, kteří mají svůj stadion jen dvě tramvajové zastávky od Ďolíčku, se mohli díky podpoře fanoušků cítit jako doma.

‚Válka‘ v Ďolíčku

Ale hřiště Bohemians jim nesedělo ani když domácím týmem byly Pardubice.

Slavia nečekaně zaváhala na půdě nováčka, Jablonec si poradil s Baníkem Číst článek

„Tento stadion úplně nemusím. Kluci si ho dobře vybrali. Styl fotbalu je podobný. Kdysi hrála Bohemka stejně, zalezli na vápno a mydlili to od podlahy. Hráli to, co potřebovali a co jim stačilo, a nakonec uválčili bod,“ hodnotil smutně první bodovou ztrátu Slavie v nové sezóně obránce Vladimír Coufal.

S remízou 1:1 byl spokojenější ligový nováček, který si vzal před zápasem příklad právě z Pražanů.

„Slavia byla ve stejné pozici loni v Lize mistrů. Říkali jsme si, že když to zvládli oni tam, tak my můžeme v naší lize,“ vyprávěl trenér pardubických fotbalistů Jaroslav Novotný po remíze 1:1 se Slavií.