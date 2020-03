Musíme si dostatečně uvědomit, o co se hraje, říká kapitán Slavie Kúdela po druhé jarní porážce

Fotbalisté Slavie prohráli svůj druhý ze tří jarních zápasů a ligu vedou už „jen“ o 10 bodů. Během zimní pauzy z klubu odešli Tomáš Souček, Josef Hušbauer a Milan Škoda a Slavia se na začátku jara trápí nejen výsledkově, ale i herně. V neděli Pražané podlehli na hřišti Slovácka domácím 0:2. Pro Radiožurnál o tom mluvil kapitán Slavie Ondřej Kúdela. Uherské Hradiště 19:53 1. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obránce Slavie Ondřej Kúdela. | Foto: Pavel Mazáč / CNC | Zdroj: Profimedia

„Nebyli jsme důrazní ve vápně. Slovácko dalo z jedné situace ve vápně, kdy byli důraznější než my, gól. Tím se jim samozřejmě hrálo lépe, byli v komfortní situaci. Těžko se pak do nich dostávalo,“ říkal po zápase zklamaný kapitán Slavie Ondřej Kúdela.

Chyběla ve vaší hře lepší finální fáze?

Těžko vám to můžu takhle po zápase říct. Rozebereme si to potom na videu, trenér nám to dostatečně řekne a pak uvidíme. Z tohohle pohledu nejsem tvořivý hráč, který by dával ty finálky. Možná to tak vypadalo.

Vypadáte celkem vyrovnaně, ale druhá porážka ve třech zápasech, to je pro Slavii nezvyklé. Jak moc vás to zasáhne?

Je to sport. Samozřejmě mě to mrzí, ale nedělám z toho vědu. Řekneme si to v kabině, není třeba říkat něco navíc. Všichni moc dobře víme, že jsme prohráli a hlavně jakým způsobem, takže si to musíme dostatečně říct a uvědomit.

Nebude tam teď trochu víc nervozity?

Z čeho bychom měli být nervózní? Máme náskok, teď máme doma derby. Nevidím důvod.

Právě Spartě se taky příliš nedaří, takže teď už se asi vůbec nedá říct, kdo je v derby favoritem...

Derby je celkově specifický zápas, nejlepší, co můžete v naší lize hrát. Vůbec bych neřešil, kdo je favorit. Prostě hrajeme doma a budeme chtít zvítězit.

Náskok na Plzeň se přeci jen ztenčuje. Oni už to sami zažili před dvěma lety, kdy ho téměř ztratili. Myslíte na to, že by z toho mohly být ještě problémy?

Vždycky může nastat situace, o které nevíte. Jsou tam překážky, které musíme překonat. Musíme si dostatečně uvědomit, o co se hraje, je to pro nás varování.