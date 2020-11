Jaká je cesta k vítězství ve skupině? Češi musí být stoprocentní a spoléhat na skotská zaváhání

„Nějaká šance ještě je a my uděláme všechno pro to, abychom oba zápasy vyhráli, a uvidíme, jak to dopadne,“ tvrdí odhodlaně před závěrečnými dvěma koly skupiny Ligy národů záložník Vladimír Darida.

Šance na postupové první místo ve skupině je ale malá, navíc čeští fotbalisté musí spoléhat i na pomoc soupeřů.

„Musíme oba zápasy vyhrát a pak z matematického hlediska nevím, jak to tam je. Skotové by museli prohrát a remizovat. Nevím, jak přesně to tam je, soustředíme se na sebe,“ prohlásil záložník Jakub Jankto, který ale postupové počty trefil naprosto přesně.

Národní tým musí porazit v Plzni Izrael i Slovensko a také doufat, že právě oba tito soupeři zvládnou utkání se Skotskem. Tomu totiž stačí k jistotě prvního místa ve skupině uhrát dva body.

„Konkrétně v tom zápase na Slovensku jsou teď oba týmy v podobné situaci, oba se kvalifikovaly na mistrovství Evropy. Budu věřit, že se Slováci zvládnou na ten zápas dobře nachystat a pomůžou nám,“ připomíná Darida, že v souběžně hraném duelu v Trnavě proti sobě nastoupí dva týmy, které po čtvrteční baráži slavily postup na mistrovství Evropy.

Slovensko po prodloužení vyhrálo v Severním Irsku, Skotsko po penaltách zvítězilo v Srbsku.

„Vůbec nepochybuji, že by Skotové ten zápas nějak podcenili. I Slováci postoupili. Oba týmy to určitě odehrají na sto procent. Myslím, že skotská mentalita není taková, že by spekulovali,“ tvrdí reprezentační trenér Jaroslav Šilhavý.

I tak ale čeští fotbalisté spoléhali na pomoc sousedního Slovenska, které jim v neděli odpoledně udělalo radost, když Skoty porazilo 1:0. Proti Izraeli nastoupí národní tým v Plzni od 20.45. Průběh zápasu budete moct sledovat na iROZHLAS.cz online nebo poslouchat přímý přenos na Radiožurnálu.