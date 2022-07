Úvod sezony je nesmírně důležitý, tuší plzeňský kouč Bílek. Od Klimenta si hodně slibuje

Už ve středu fotbalová Plzeň vstoupí jako první z českých týmů oficiálně do nové sezony - a to úvodním zápasem 2. předkola Ligy mistrů v Helsinkách. Místní HJK hraje na umělé trávě a kvůli tomu trenér Michal Bílek upraví tréninkový proces Viktorie. Plzeň 19:46 15. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalový trenér Michal Bílek | Foto: YIANNIS KOURTOGLOU | Zdroj: Reuters

„Na umělce tady absolvujeme jeden dva tréninky, pak předzápasový u nich. Čeká nás na úvod těžký soupeř, který bude hodně bojovný. Myslím, že je pro nás lepší, že druhý zápas budeme hrát doma,“ uvedl Bílek na tiskové konferenci.

Poslechněte si, co řekl Michal Bílek na předsezónní tiskové konferenci

„Naším cílem je postoupit do základní skupiny evropských pohárů. Nezbývá nic jiného než naplno zabrat v dvojzápase s Helsinkami. Úvod je nesmírně důležitý, nejen v evropských pohárech, ale i v lize,“ ví sedmapadesátiletý kouč.

Dvojzápas s Helsinkami je pro Plzeň naprosto klíčový z toho důvodu, že případným postupem přes tohoto soupeře si zajistí účast minimálně v základní skupině Konferenční ligy. Vzhledem ke složité finanční situaci klubu potřebuje Viktoria v předkolech nutně uspět.

O možné obhajobě relativně překvapivého titulu z loňské sezony zkušený lodivod nahlas nemluvil. „Sparta se Slavií samozřejmě vyhlásí útok na titul, my se budeme snažit na té špičce být také. Uděláme pro to maximum a uvidíme, na co to bude stačit. V lize chceme zůstat nahoře,“ uvedl Bílek.

Změny v kádru

K dispozici momentálně má 24 hráčů do pole a tři brankáře, další případné změny přijdou až po dvojzápase s Helsinkami. Prozatím si pochvaluje příchody Václava Pilaře, Qoseho, Filipa Čiháka nebo Jana Sýkory, kteří vytvářejí tlak na hráče základní sestavy. Celkově Plzeň přivedla již osm posil.

„Konkurence je větší a hráči, kteří tady byli, už podle mě cítí tlak od nováčků. Je to jen dobře, konkurence vás může jen posunout. Jsem moc rád, že se nám podařilo mužstvo doplnit a věřím, že všichni hráči, kteří přišli, posilami budou,“ uvedl na adresu nových hráčů.

Asi nejtěžší úkol čeká na nového útočníka Jana Klimenta. Ten musí společně s Tomášem Chorým nahradit devatenáct gólů Jeana-Davida Beaguela, který odešel do Saúdské Arábie. Michal Bílek Klimentovi ale věří.

„Hodně si od něj slibujeme. Věděli jsme, že to pro něj nebude jednoduché, protože v minulé sezoně pravidelně nenastupoval. Situace pro něj není úplně nejjednodušší, ale věřím tomu, že se brzy dostane do formy a bude platným hráčem,“ uvedl Bílek a dodal, že Plzni bude chybět i stoper Eduardo Santos, který po půlročním hostování z Karviné zamířil do Slavie.

Co se ale Plzni v přípravě nedaří, je právě střílení gólů. Na soustředění v Rakousku Viktoriáni dvakrát remizovali 0:0 a jedinou branku dali při prohře 1:3 s belgickým St. Truiden.



Viktoria do sezony vstoupí už ve středu v Helsinkách. V úvodním zápase 2. předkola Ligy mistrů ale nemůže s Janem Klimentem počítat. Útočník si totiž musí odpykat trest za pět let starou červenou kartu, kterou dostal ještě v dresu Bröndby Kodaň.