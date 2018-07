Bohemians porazili soupeře, kterého vídali v televizi. Na zápas se Celticem čekali roky

Fotbalisté Bohemians si zpestřili přípravu výhrou nad věhlasným soupeřem, na úvod herního soustředění porazili vládce skotského fotbalu Celtic Glasgow. Na nejslavnější zelenobílý klub se jely do Rakouska podívat stovky fanoušků vršovických fotbalistů. Wels/Rakousko 11:00 2. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rudolfa Reitera odzbrojuje ve středu hřiště Scott Brown. 33letá hrající legenda Celticu se stará o střed hřiště | Foto: Pavel Jiřík ml. | Zdroj: www.bohemians.cz

„Obyčejná příprava to nebyla. Čekal nás soupeř, s jakým většina kluků nikdy nehrála. Na Celtic jsme koukali v televizi a teď jsme měli možnost si proti němu zahrát. Navíc přijela spousta fanoušků, byla nádherná atmosféra se skvělým výsledkem. Nádherná zkušenost,“ řekl serveru iROZHLAS.cz kapitán Bohemians v sobotním zápase David Bartek.

O příjemné sobotní odpoledne šlo nejen pro něj a spoluhráče. Rakouští policisté povolaní ke stadionku u města Wels už se připravovali, když se hodinu před zápasem začaly potkávat skupinky v zelenobílých různě (vodorovně a svisle) pruhovaných dresech. Jenže fanoušci Celticu i Bohemians se rychle dali do řeči, na tomhle fotbale žádný konflikt nehrozil.

„Klokanů“ dorazilo do města nedaleko Lince přes 400. Místa ve dvou autobusech byla velmi rychle vyprodaná, další Češi dorazili po vlastní ose. Zápas s Celticem si přáli několik let.

„Pro bohemáky je to svátek. Hodně fanoušků Bohemky jsou zároveň i fanoušci Celticu, máme společné barvy a i na klubové úrovni se snažíme ty dva kluby spojit. Zatím se to moc nedaří, třeba to ten zápas někam posune,“ vysvětluje ředitel vršovického klubu Darek Jakubowicz.

Snahy zkontaktovat vládce skotského fotbalu vycházely z Vršovic snad od znovuzrození Bohemians před 13 roky, dlouho nicméně zůstávaly bez odezvy. Celtic se sice v přípravě utkával s českými kluby (vloni se Slavií, nyní ho čeká zápas se Spartou), ale jednal s nimi na základě fotbalové pověsti a kvality. A tu měli Bohemians na evropské úrovni naposledy v 80. letech minulého století.

Letos pomohlo sedmé místo z posledního ligového ročníku, některé kvalitní výkony i agentura, která pro obě mužstva v Rakousku zajišťovala soustředění.

„V tomhle případě to bylo celkem rychlé. Přišla nabídka od agentury, Celtic to potvrdil a už bylo na nás, jestli je přijmeme, nebo ne. A takový klub se určitě neodmítá,“ usmívá se Jakubowicz.

Za odměnu ‚jen‘ jeden trénink

Zatímco tuzemská nejvyšší soutěž začíná až za tři týdny, skotský mistr si s českými soupeři ladí formu na vstup do kvalifikace Ligy mistrů proti Alaškertu Jerevan. V prvním poločase nasadil trenér Brendan Rodgers velmi silnou sestavu. Chyběl sice hvězdný útočník Moussa Dembélé, ale nastoupily jiné hvězdy včetně nestárnoucího kapitána Scotta Browna, který se svým pověstným přehledem ovládal střed hřiště.

„Mně se Scott Brown fotbalově hrozně líbí a byl to zážitek si proti němu zahrát, před zápasem jsme si popřáli hodně štěstí,“ přiznává Bartek, který svého oblíbence sledoval z ne úplně obvyklé pozice levého obránce.

Právě v prvním poločase se silnými sestavami na obou stranách padl jediný gól zápasu. Vstřelil ho Dominik Mašek po akci Filipa Haška, mladšího ze synů trenéra Martina. Ten pak odměnil mužstvo volnějším režimem. Druhý den mělo jen jeden trénink.

„Nejlepší příprava je hrát zápas. Nejlíp se naučíš fotbal, když hraješ fotbal. A když hraješ s takhle dobrými soupeři, je to zkušenost, která tě posouvá. Jak člověk může mít mezinárodní sebevědomí, když nehraje s kvalitními mezinárodními soupeři? Díky těmhle zápasům se kluci můžou mentálně dostat na vyšší úroveň,“ svěřil se trenér Bohemians v klubové televizi.

Na vyšší úroveň by se mohly dostat i vztahy obou klubů, v Ďolíčku věří, že by zápas s nejslavnějším klubem vyznávajícím zelenobílou barevnou kombinaci mohl být častější. „Bylo by pěkné, kdyby z toho byla tradice, možná příště v Celtic Parku," plánuje Darek Jakubowicz.