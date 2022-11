Byl to můj nejlepší výkon kariéry, raduje se po životním debutu v reprezentaci třígólový Chytil

Jméno Mojmíra Chytila bude od středy výrazně zapsáno v tuzemských fotbalových kronikách. Olomoucký útočník totiž jako první dokázal ve svém reprezentačním debutu vstřelit „hattrick“, což se před ním v samostatné české historii nikomu nepodařilo. Tři góly navíc Chytil nastřílel už v úvodních třiadvaceti minutách. Český tým i díky němu porazil Faerské ostrovy 5:0. Olomouc 11:41 17. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mojmír Chytil | Foto: Pavel Paprskář | Zdroj: ČTK

„Je to fantastické. Myslím, že tohle je pro každého sen, mít takový debut v národním týmu. Trefit se třikrát za 23 minut. To muselo být krásné,“ chválil pro Radiožurnál Sport výkon svého spoluhráče Mojmíra Chytila Václav Černý.

„Povedlo se mu to. Je málo hráčů, kteří by dali tři góly při debutu v národním týmu. Vyšlo mu to krásně,“ ocenil výkon střelce i trenér Jaroslav Šilhavý.

Mojmír Chytil prožil nejlepší zápas své kariéry. „Asi stoprocentně. Vždycky jsem si tady pamatoval na gól proti Spartě, ale tohle ho převýšilo. Před zápasem byla velká nervozita, ale už při rozcvičce ze mě opadla a povedlo se mi to,“ radoval se hrdina českého týmu.

Na góly přihrávali Mojmíru Chytilovi zkušení fotbalisté, kteří působí v zahraničí. Vladimír Coufal a Tomáš Souček z londýnského West Hamu a Jaromír Zmrhal ze Slovanu Bratislava. „Kluci umí hrát hodně dobře fotbal. Měl jsem i štěstí v zakončení. Jsem moc šťastný.“

Hattrick při debutu za @ceskarepre_cz jako první hráč v historii? Za necelých 10 minut? A ještě k tomu doma v Olomouci? Mojmír Chytil zažívá naprosto snovou premiéru! pic.twitter.com/RcObLrhICl — ČT sport (@sportCT) November 16, 2022

Mladý fotbalista chce pokračovat v dobrých výkonech i v dalších utkáních. „Musím opakovat takové výkony i v klubu, abych mohl být v reprezentaci. Jsem moc rád, že jsem dostal šanci, být v téhle nominaci. Hrozně si toho vážím.“

Další přípravný zápas čeká českou fotbalovou reprezentaci v sobotu v Turecku.