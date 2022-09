‚Říkal, že jsem byl moc v záklonu.‘ Schick litoval zahozené penalty, mluvil o ní i s Ronaldem

Fotbalová reprezentace v tabulce elitní skupiny Ligy národů klesla na poslední místo. V Edenu prohrála s Portugalci vysoko 0:4 a o dva body ji přeskočili Švýcaři, kteří překvapivě zvítězili 2:1 ve Španělsku. Z českého pohledu se souboj s favoritem lámal v závěru prvního poločasu, kdy útočník Schick za stavu 2:0 pro soupeře neproměnil pokutový kop Praha 10:16 25. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Patrik Schick. | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

„Terénem to nebylo, špatně jsem to kopl. Byl jsem rozhodnutý, že to kopnu doprostřed. Dal jsem do toho zbytečně moc síly a letělo to nad,“ popisoval po utkání s Portugalskem zklamaný Patrik Schick.

„Kdybychom šli do kabiny za stavu 1:2, mohlo to možná vypadat jinak, ale druhá půle nebyla vůbec dobrá,“ dodal český útočník, který tak v sobotu svůj osmnáctý reprezentační gól nepřidal.

Penaltu pro český tým nařídil rozhodčí na konci nastavení první půle po konzultaci s asistentem u videa. Ten odhalil, že největší hvězda soupeře Cristiano Ronaldo zahrál v pokutovém území rukou. Pětinásobný držitel Zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu světa před začátkem druhého poločasu se Schickem krátce mluvil.

„Přišel za mnou a krátce jsme se bavili o té penaltě. Říkal, že sám viděl, že jsem byl moc v záklonu,“ řekl Schick.

Čeští fotbalisté podlehli Portugalsku počtvrté v řadě a přišli o dlouho trvající domácí neporazitelnost. Ta se zastavila na 11 zápasech, na stadionu v Edenu pak národní tým prohrál po víc než třech a půl letech.

„Nehráli jsme dobře, byly tam špatné výkony, nedisciplinované. Dělali jsme lehkovážné chyby. Budeme si to muset vysvětlit, aby se to neopakovalo. Protože s tím, co jsme odehráli, jsme nemohli pomýšlet na výsledek,“ nešetřil kritikou reprezentační trenér Jaroslav Šilhavý.

Skupinu Ligy národů čeští fotbalisté zakončí v úterý ve Švýcarsku a udržení mezi elitou jim zajistí pouze vítězství.