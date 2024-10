Česko má problém s ovlivňováním zápasů, horší je jen Brazílie. Sází se hlavně na nižší soutěže a malé sporty

Česko patří mezi země s nejvíce zmanipulovanými sportovními zápasy na světě. Také tento problém se aktuálně řeší na mezinárodní konferenci v Praze, kterou pořádá Policie České republiky ve spolupráci s Interpolem. Podle organizace Sportradar je totiž na světě jen jediný stát s větším počtem ovlivněných utkání. Praha 16:11 15. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Online sportovní sázení (ilustrační foto) | Foto: Federico Caputo | Zdroj: Panthermedia / Profimedia

„Není to policejní statistika, je to statistika neziskové organizace, která se tomu velmi profesionálně věnuje. V roce 2023 byl nejvíce podezřelých zápasů v Brazílii, což je 109, Česká republika byla s 67 na druhém místě, třetí máme Filipíny s 65,“ mluví ředitel Národní centrály proti organizovanému zločinu Jiří Mazánek o velmi negativní statistice.

Neznamená to ale, že by se na utkání sázelo v Česku, naopak spolupráce s tuzemskými sázkovými kancelářemi je prý velmi dobrá. „Pokud si popíšeme model, že se sází z asijských zemí na zápas v České republice, třeba třetí fotbalové ligy nebo basketbalové ligy, tak tam se hodně sází na to, kdo vyhraje poslední část toho sportu. Jestli v posledních deseti minutách bude aut nebo roh, to jsou věci, které velmi snadno ovlivníte,“ přibližuje Mazánek.

„Máme zkušenosti, kdy se v jedné zemi sport hraje, v druhé se sází a ve třetí sídlí provozovatel sázkové kanceláře. Trestná činnost je páchána převážně v online prostředí, takže prokázat trestnou činnost je mnohdy velmi složité,“ přidává policejní prezident Martin Vondrášek s tím, že většinou nejde o nejvyšší soutěže.

„Zaměřujeme se v posledních letech na nižší úrovně jednotlivých národních soutěží. A nemluvím jen o fotbale, ale i o sportech, které u nás nejsou tak populární, například ping- pong,“ dodává policejní prezident.

„Důvod, proč neovlivňujete nejvyšší soutěže, je, že jsou velmi sledované. Jsou v přímém přenosu nebo si to můžete dohledat. To znamená, že čím více budou i nižší soutěže dostupné na internetu online, tak to pomáhá kontrole. Protože korupci se vždycky bude dařit tam, kde je slabá veřejná kontrola,“ upozorňuje Jiří Mazánek, který si druhé místo v negativním žebříčku vysvětluje tím, že kultura ve sportu ohledně ovlivňování zápasů a braní úplatků není v Česku na moc vysoké úrovni.

A tak ho těší zorganizování aktuální konference, kde jsou i někteří zástupci sportovních svazů. „Snažíme se edukovat zástupce jednotlivých sportovních svazů, zejména těch velkých, na které se sází, aby měli své lidi, kteří se té problematice věnují, rozumí jí a dokážou pomoct. A dokážou pomoct i sportovcům, protože se to netýká jen organizovaných skupin, ale ty kontaktují naše sportovce a vybízejí je k trestné činnosti. A pro ně se to někdy stává velmi složitým,“ doplňuje předseda Národní sportovní agentury Ondřej Šebek.