Je hezké, že neprohráváme, ale bodů moc nepřibývá, říká Koubek po další remíze Plzně v Evropské lize

Fotbalisté Plzně zažili v Soluni to, co sami předtím provedli ve Frankfurtu. Tam v Evropské lize dvougólové manko dohnali, teď ho proti PAOKu ztratili a na stadionu řeckého mistra remizovali 2:2. Domácí se vrátili do hry až díky tomu, že dvacet minut před koncem viděl červenou kartu obránce Západočechů Sampson Dweh. Soluň 10:07 25. října 2024

„Je to zklamání a ponaučení do dalších zápasů v evropských pohárech,“ vyprávěl plzeňský útočník Matěj Vydra po remíze 2:2 na hřišti PAOKu.

„Do stavu, kdy jsme vedli 2:0 a také situace, než jsme měli vyloučení, tak vše šlo podle plánu. Červená karta nás ale poslala do kolen. Bohužel na konci to bylo znát, protože tam létaly centry, míč se odrážel k nim a ukázali kvalitu. Možná se pletu, ale do té doby si nic nevypracovali,“ říká plzeňský útočník.

Vydra se neplete. Plzeňští fotbalisté si v Soluni už v prvním poločase vytvořili po trefách Havla a Vydry dvougólové vedení a domácí PAOK působil docela bezradně. Pak ale v 70. minutě musel předčasně do sprch po druhé žluté kartě hostující Dweh. A závěrečném náporu nejprve domácí snížili a pak i ve třetí nastavené minutě vyrovnali.

Dva body chybí

„Problémem bylo samozřejmě vyloučení, ale i v oslabení jsme si dokázali vytvořit šanci. Zápas mohl zavřít Erik Jirka, ale bohužel se mu to nepodařilo. Soupeř si pak vytvořil tlak, kterému jsme podlehli. Remíza je pro nás hořká, protože jsme jednoznačně sahali po třech bodech,“ uvedl kouč Koubek.

Zklamání ze ztráty dvougólového vedení neskrýval po utkání ani Matěj Vydra. „Tři body byl na dosah,“ uznal.

Západočeši tak po překvapivé remíze ve Frankfurtu, kde naopak oni sami v závěru dotáhli dvougólovou ztrátu, remizovali doma s Ludogorcem Razgrad a teď i na hřišti PAOKu. „Je hezké, že jsme neprohráli ani jeden zápas, ale po jednom bodu nám to moc nepřibývá. Určitě jsme měli mít dva navíc,“ litoval trenér Koubek.

A že by se Plzni v boji o postup do vyřazovací fáze Evropské ligy náramně hodily. O první výhru v hlavní fázi budou Západočeši usilovat za dva týdny doma proti Realu Sociedad.

