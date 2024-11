Závod horských kol, přirovnal kouč lvíčat Suchopárek postup na Euro. Kapitán Sejk ocenil charakter týmu

Čeští fotbalisté slaví parádní konce soutěží. Národní tým vyhrál svou skupinu Ligy národů a posune se do elitní A divize, jednadvacítka si díky vydařené baráži zahraje příští rok na Evropském šampionátu na Slovensku. Svěřenci Jana Suchopárka si dobrou pozici do odvety vybudovali už v prvním duelu v Belgii, kde zvítězili 2:0, před domácími fanoušky v Hradci Králové remizovali 1:1. A slavili postup na úkor favorita. Hradec Králové 11:03 20. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Václav Sejk (9) | Foto: David Taneček | Zdroj: ČTK

Český fotbal zažil náramný večer a přispěla k tomu i jednadvacítka díky úspěšnému závěru kvalifikace a baráže.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak čeští fotbalisté do 21 let a jejich trenér Jan Suchopárek hodnotili postup na evropský šampionát

„Po vítězství v Belgii byla ta cílová páska na dosah. Viděli jsme ji, ale přesto byla ještě daleko, protože tento zápas byl velice obtížný. Zvládli jsme to a jsme v cíli,“ řekl trenér Jan Suchopárek k utkání a také kvalifikaci, která se nevyvíjela velice dobře.

„Závod horských kol. Byli jsme dole v údolí a postupně jsme šplhali nahoru. Většinou ta horská kola končí na rovince, ale my jsme pořád museli šlapat do konce. Už v předcházející zápasech jsme si říkali, že je to pro nás takové osmifinále mistrovství Evropy. Takhle k tomu to mužstvo přistoupilo a i Venca Sejk byl v kabině dojatý. Takovej bejk, duše týmu. Bez něj bychom to opravdu zvládali horko těžko, protože on strhává i ostatní,“ hodnotil kouč.

„Ta cesta byla rok a půl dlouhá a všichni víme, že to bylo složité a nahoru dolu. My jsme byli víc dole než nahoře a tým pomalu stoupal a formoval se. Teď jsem strašně rád,“ vyprávěl po vydařené baráži kapitán fotbalové jedenadvacítky Václav Sejk.

„Jsem strašně šťastný na to, jaký ten tým momentálně teď je, jaké charaktery tam jsou a jak si všichni pomáháme a táhneme za jeden provaz. Na hřišti je to myslím vidět,“ uzavřel Sejk.

Ahoj Česko! 🇨🇿 Pojďme začít den oslavou Lvíčat po postupu na EURO! 🍾🎉 pic.twitter.com/IRVWAVJJ0o — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) November 20, 2024