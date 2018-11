Kapitán Realu pravidelně používá vršovický dloubák. ‚U Ramose mě to překvapuje,‘ říká Panenka

Ramos naznačil dlouhým rozběhem prudkou střelu, ale pak míč poslal do brány naopak nadýchaným obloučkem. Komentátoři španělské televize hned věděli, kdo takový způsob zahrávání penalty proslavil.

Antonín Panenka se navíc v posledních dnech Španělům připomněl. Při zápase Realu v Plzni bývalého záložníka Bohemians zpovídalo několik novinářů a jedním z témat byla právě exekuce pokutových kopů kapitánem Realu.

„U Ramose mě to trošku překvapuje. Zaprvé je to obránce a když je tím známý, tak už si brankáři dávají pozor. Samozřejmě mám z toho radost, že taková zvučná jména tu penaltu napodobují,“ řekl Radiožurnálu Antonín Panenka.

Způsob, jakým Panenka ve finále mistrovství Evropy 1976 zahrál rozhodující penaltu, byl technicky precizní, rafinovaný a drzý. A zalíbení v něm našel právě Ramos, který si po výhře 4:2 nad Celtou Vigo na Panenku vzpomněl na twitteru. „Další do Antonínovy sbírky!“ napsal.

@SergioRamos ¡Gran victoria, equipo! Superamos dificultades y recuperamos confianza trabajando y estando unidos.

Y otro a la cazuela, Antonín 😜.

Great win, lads! We overcome difficulties and regain confidence by working together.

💥⤵, Antonín... 😜

Stoper Realu Madrid zahrál tímto způsobem penaltu už několikrát. Kuráž našel třeba v semifinále mistrovství Evropy 2012. A Panenkovi tím dělá radost.

„Není to tak jednoduché, že by člověk přišel, postavil si balon a provedl to. Jako střelec musím pohybem, očima, rozběhem a chováním brankáře přesvědčit, že to kopnu normálně. A pak se to musí povést,“ říká Antonín Panenka.

Ramos není prvním hráčem, který Panenku napodobuje. V minulosti to zkusili Zinedine Zidane, Lionel Messi, Thierry Henry nebo Andrea Pirlo. Ale nejlepší je prý někdo úplně jiný.

„Jsem rád, že ta myšlenka neumřela. Tihle hráči proměnili, takže má to svoje opodstatnění a je to zbraň proti brankářům. Přijela za mnou peruánská nebo mexická televize a pouštěli mi penalty. A zjistil jsem, že v druhé argentinské lize jeden hráč kopl lépe než já,“ usmívá se Panenka.

Mimochodem, sám Panenka tímto způsobem zahrával penalty pravidelně. „Myslím, že jsem tímhle způsobem kopnul kolem třiceti penalt a nedal jsem jen jednu v začátcích,“ vzpomíná.