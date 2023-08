Dvacetiletý stoper, který rád přitvrdí. Chaloupek je oporou Teplic a pochvaluje si spolupráci s trenérem

Fotbalisté Teplic jsou na startu nového ligového ročníku, ještě neprohráli a získali už sedm bodů. Navíc mají nejpevnější obranu v soutěži, zatím inkasovali pouze jednou. Výraznou zásluhu na tom má také teprve dvacetiletý obránce Štěpán Chaloupek, na které jde v úvodu sezony samá chvála. Teplice 9:54 7. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Štěpán Chaloupek | Foto: Ondřej Bičiště / MAFRA / Profimedia | Zdroj: Profimedia

„Snažím se na to moc nesoustředit, ale koukat na to, co je na hřišti. Samozřejmě potěší, když o mě někdo mluví v takhle dobrém světle, ale já se snažím zůstat nohama na zemi a pokračovat v tom, jak to bylo doteď - tvrdá práce a poctivost,“ říká o chvále Štěpán Chaloupek, který v lize nastupuje už třetí sezonu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Dvacetiletý stoper Štěpán Chaloupek je stoperem Teplic. Poslechněte si, co řekl Radiožurnálu Sport

„Bylo to takové zajímavé. Za pana trenéra Jiřího Jarošíka jsem tam skákal tak půl na půl - jo, ne, béčko, devatenáctka... Když si mě z devatenáctky vytáhli do áčka, bylo to pro mě fantastické, užíval jsem si to, ale musím říct, že nějaký ten klid a v uvozovkách jistota přišly až za trenéra Zdenka Frťaly,“ říká Chaloupek.

Frťala je u severočeského týmu od března, kdy byl tým daleko od bezpečné záchrany. Díky zisku 22 bodů ze 13 zápasů na ni ale Teplice dosáhly a v novém ročníku se po třech kolech ocitly na úplně druhém konci tabulky. Frťala vyhrál ocenění pro trenéra měsíce července a talentovaný zadák Chaloupek na něj nedá dopustit.

„To, jak s námi pracuje po mentální stránce, mi osobně dodává obrovskou důvěru. Mluví s námi, říká, co od nás chce, ptá se i na naše názory, jak to cítíme. To je pro mě také úžasné, protože když si s ním pak popovídám, vidím některé věci úplně jinak, je to lepší, než kdyby mi někdo řekl jen ‚buď tam’,“ popisuje.

Chaloupek do nejvyšší soutěže naskočil, když mu bylo osmnáct. Ve dvaceti začíná patřit mezi důležité hráče teplické sestavy.

„Pro mě to je ukázka toho, že jde všechno. Pořád se říká, že vzadu mají být zkušenosti, ale když se pracuje, dá se tam hrát i jako mladý. Je to ukázka i tady pro mladší hráče v dorostu, že dostat do áčka a hrát prostě jde. Já přišel do U12 z Meziboří, jsem tady od žáků a přes všechny kategorie jsem se propracoval až do áčka,“ říká stoper.

Chaloupek podepsal první profesionální smlouvu před dvěma roky

✍️ Talentovaný Štěpán Chaloupek, kapitán dorostu U19, podepsal svou první profesionální smlouvu.

Informace najdete na webu ➡️ https://t.co/z2XVA4PmRo

#️⃣ #FORTUNALIGA #skláři pic.twitter.com/SLsG70Svag — FK Teplice (@FK_Teplice) August 13, 2021

Měří 190 centimetrů a libuje si v soubojích. Ty si zatím nejvíc užil s útočníky Rafiuem Durosinmim, Davidem Puškáčem nebo exolomouckým Davidem Vaněčkem. I díky jeho důrazu Teplice zatím letos inkasovaly jen jednou.

„Mám rád, když můžu přitvrdit. A vím, že hra se mnou je pro útočníky nepříjemná. Poctivý, nepříjemný, ale ne zákeřný. Zákeřnost rád nemám,“ popisuje se teplický fotbalista a dodává, které útočníky naopak v lásce nemá.

„Prťavé. Když je o půlku těla menší jak já, nemohu se o něj pořádně opřít, plete se to pod nohama a když mu chci jít do těla, mám loket u jeho hlavy. Nepříjemné,“ říká hráč, který nečekal, že ve 20 letech bude už v kariéře tak daleko.

„Nečekal jsem, že to bude takhle brzy, že se tu ustálím v sestavě. Ale jsem rád, že ta tvrdá dřina, která mě provází, se vyplácí. Snad to bude takto pokračovat a tohle není konečná stanice,“ věří Chaloupek.