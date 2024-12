‚Týmovostí jsme už uhráli spoustu zápasů.‘ Boleslav chce v Molde vybojovat postup v Konferenční lize

Utkání šestého kola ligové fáze Konferenční ligy čeká fotbalisty Mladé Boleslavi na umělé trávě norského Molde. Čtvrteční zápas začne ve 21.00. Pokud by se Středočechům podařilo vyhrát, budou mít jistý postup do další fáze soutěže. Molde (Norsko) 18:17 18. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mladá Boleslav chce v Molde vybojovat postup v Konferenční lize (archivní foto) | Foto: Radek Petrášek / ČTK

Fotbalisté Mladé Boleslavi poslednímu utkání kalendářního roku obětovali prakticky všechno. Dokonce před odletem, který byl v deset hodin dopoledne, přespávali v Praze, aby nemuseli absolvovat ranní přesun autobusem.

„V Evropě jsme si tu šanci vybojovali, takže teď pojedeme na důležitý zápas, kde to můžeme zase zlomit a postoupit. Ať už týmově nebo i můj podzim, spíš konec, hodnotím pozitivně,“ popsal dosavadní vystoupení boleslavských fotbalistů útočník Matyáš Vojta.

Jen ho mrzí, že do Norska tým neodletěl po ligové výhře. Na druhou stranu věří, že nedělní porážka s Olomoucí mužstvo zdravě namotivuje. „Určitě je to škoda po té sérii, kterou jsme teď měli. Na druhou stranu nás to možná vrátí do reality, že ty zápasy jsou těžké, nebudou se zvládat samy. Určitě chceme podzim ukončit vítězně a postupem,“ věří Vojta.

Jenže zápasy v Konferenční lize jsou pro tým náročnější než konfrontace na domácí ligové scéně. „Řekl bych, že týmy, proti kterým hrajeme, jsou na tom výborně fotbalově, fyzicky, jsou vyspělé. Rozdíl tam určitě je, ale asi tou atmosférou a vším tím okolo,“ myslí si Vojta.

Mladá Boleslav má aktuálně na dvaadvacáté příčce Konferenční ligy šest bodů, Molde o dva méně. Výhra Středočechy posune do další fáze soutěže. Za jistých okolností jim může stačit i remíza. To by ovšem záleželo na tom, kolik z dvanácti posledních mužstev tabulky nevyhraje a nezíská víc bodů než právě Mladá Boleslav.

„Myslím si, že jsme týmovostí uhráli už spoustu zápasů a to nás zdobí. Je strašně moc pro nás, že máme šest bodů. Porveme se o postup. Určitě jedeme vyhrát jako do každého zápasu, jdeme získat tři body,“ zdůraznil Patrik Vydra, který rozhodl o výhře nad polskou Jagelonií. Gólem pomohl také v utkání s Betisem.

To byl s ohledem na vývoj ve skupině klíčový duel. „Myslím, že Betis byl – nechci říct zlomový. Už v Portugalsku jsme se přesvědčili, že jsme schopní hrát s top týmy z nejvyšších lig. Neříkám, že je převálcujeme, ale jsme schopní hrát s nimi vyrovnané zápasy. I když s Betisem nám doma víceméně vyšlo, co mohlo, s naší vision kvalitou jsme to zvládli otočit,” připomněl záložník Jakub Fulnek. Čtvrteční zápas začne ve 21.00.

