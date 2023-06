Pohádka, budu na to vzpomínat celý život, říká Souček po největším zápase své kariéry

Návrat to byl pro české reprezentanty velkolepý, protože s West Hamem vyhráli Evropskou Konferenční ligu.

„Musím říct, že se tady v Edenu vždy cítím jako doma. Měli jsme i domácí kabinu. To hřiště znám, cítil jsem se tady skvěle a je důležité, že jsme do dnes zvládli,“ popisoval po utkání a oslavách na hřišti Vladimír Coufal.

„Tvoříme historii West Hamu a stali jsme se, jak říkali fanoušci, legendami, protože West Ham vyhrál něco po dlouhé době a za to jsme hrozně rádi. Myslím, že si to budeme ještě dlouho užívat.“

Dva čeští reprezentanti pomohli anglickému celku k titulu, na který West Ham a jeho fanoušci čekali více než 40 let.

Součkova pohádka

O motivaci tak měli hráči postaráno, český záložník Tomáš Souček však pochopitelně celou cestu Konferenční ligou s vidinou pražského finále prožíval možná ještě víc, stejně tak i to, že vše dopadlo podle jeho představ.

„Je to pohádka, ještě pořád jsou emoce hrozně vysoko. Možná si to budu v nadcházejících dnech uvědomovat pořád víc a víc. Když jsem věděl, že bude finále, tak jsem chtěl udělat vše pro to, abychom tu byli, ale teď, jak jsme to vyhráli, tak je to pohádka ten příběh. Byl jsem tady 15 let ve Slavii, teď jsem čtyři roky ve West Hamu, tak jsem to spojil, vyhrát evropský titul tady. Budu na to vzpomínat celý život.“

Tomáš Souček toho v Edenu prožil opravdu hodně. Naposledy tu třeba s národním týmem porazil Polsko, v minulosti třeba i Anglii.

V dresu Slavie tu slavil mistrovské titulu, hrál Ligu mistrů nebo v jednom z nejslavnějších zápasů klubové historie se spoluhráči vyřadil z Evropské ligy Sevillu, to vše ale bylo podle jeho slov zastíněno.

„Ve Slavii byly krásné časy, na to nikdy nezapomenu – tituly, poháry. Tohle je ale evropská scéna, a když se to spojilo, že je to zpátky na Slavii, tak je to dvojitý, možná trojitý úspěch. Byl to největší zápas mé kariéry a největší úspěch mé kariéry.“

A Souček na něm měl velký podíl, když v 90. minutě posunul balon na Lucase Paquetu, ten na Jarroda Bowena, a ten rozhodl o vítězství West Hamu.