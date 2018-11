Fotbalisty brněnské Zbrojovky podporují i dva britští příznivci, fandit jim jezdí po celé republice

Vyrostli v Anglii a Skotsku, spojila je brněnská Zbrojovka. Fotbaloví fanoušci David a Sam se na jih Moravy přestěhovali kvůli studiu a práci a oba si oblíbili zdejší klub. A to natolik, že s ním cestují po celé republice, i po pádu Zbrojovky do druhé ligy. A ještě o tom na internet natáčejí hodinové podcasty, tedy zvukové záznamy, ve kterých si anglicky povídají o svých zážitcích spojených s fotbalem. Brno 20:42 25. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Polák vstřelil Spartě rozhodující gól | Foto: Igor Zehl | Zdroj: ČTK

Takto nezačíná žádný pořad o jihomoravském fokloru, ale hodinové povídaní dvou Britů o fotbalové Zbrojovce Brno. Svůj pořad nazvali fanoušci spojením názvu klubu a slova podcast, tedy Zbrojovkast.

„Je to možná ta nejtroufalejší věc na světě. Hodinu dlouhé anglické povídání o týmu z české druhé ligy. Není to zrovna pro velké publikum, ale baví nás to,“ říká pro Radiožurnál David, který vyrůstal v anglickém Coventry.

Spolu s kamarádem Samem ze skotského Aberdeenu nenatáčejí pouze pravidelné podcasty, spravují taky anglické psané účty o Zbrojovce na sociálních sítích Facebook a Twitter.

„Snažím se co nejvíc lidí ze zahraničí žijících v Brně povzbudit k tomu, aby se na Zbrojovku přišli podívat. Fotbalový klub má být srdce společnosti. Nemám rád hokej, takže chci, aby Zbrojovka byla tak dobrá, jako Kometa. To by bylo úžasné,“ naráží Sam na hokejovou Kometu Brno.

Ta dvakrát po sobě vyhrála mistrovský titul a chlubí se pravidelně vyprodaným stadionem. To Zbrojovka letos spadla do druhé ligy a její duely navštěvují jen stovky nejvěrnějších fanoušků. Nabízí se otázka, proč jsou mezi nimi i dva kamarádi z Velké Británie.

„Vždycky jsem byl fotbalový fanoušek. Doma v Anglii jsem fandil Coventry City a ti jsou také hrozní, takže jsem zvyklý. Hodně lidí se mě ptá: Proč fandíš Brnu, proč sleduješ tak špatný tým? Protože je to můj tým, můj lokální klub. Nechápu, proč Češi fandí Chelsea nebo Barceloně,“ myslí si David, který žije v Brně už asi třináct let. Sam necelých pět.

„Potkali jsme se na hospodském kvízu. David organizuje anglické kvízy v jedné hospodě, já tam chodil se svým týmem. Tam jsme zjistili, že máme podobné zájmy,“ popisuje Sam.

'Nejlepší cesta, jak poznat zemi'

Zápasy Zbrojovky se pro britské duo staly takovou vášní, že pravidelně jezdí i na ty venkovní. Třeba letošní utkání v dalekém Ústí nad Labem pojalo jako třídenní výlet.

„Je to nejlepší cesta, jak poznat tuto zemi. Výhoda pro nás je, že oba mluvíme aspoň nějak česky. Obvykle tady cizinci jezdí do Prahy nebo Kutné Hory. Ale proč byste tam jezdili, když můžete do Karviné, Pardubic, Třince,“ popisuje Sam.

David a Sam dokazují, že můžete být ryzí fanoušci, a přitom se fotbalem bavit bez negativních emocí.

„Když poprvé řeknu lidem, že chodím na fotbal, hned se mě jako Angličana ptají, jestli jsem chuligán. Ptám se jich, jestli mě viděli,“ povídal David nosící bekovku a kulaté brýle při rozhovoru před posledním podzimním zápasem Zbrojovky.

Brňané hráli doma s Vlašimí. V nevlídném počasí prohráli s outsiderem 1:2 a postup do první ligy se jim opět vzdálil. Přesto se britští fanoušci už teď těší, až na jaře půjdou podpořit svůj tým.

