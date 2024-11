Dostali jsme další lekci na malém hřišti. Litvínov duel zvládl perfektně takticky, přiznává Ludvig

Hokejová Tipsport extraliga má nového lídra. Tím je Litvínov, který i v této sezoně zdatně konkuruje klubům s daleko vyššími rozpočty. Severočeši v přímém souboji o průběžnou první příčku porazili Pardubice 4:1. Litvínov 9:54 23. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Útočník Litvínova Nicolas Hlava před brankářem Pardubic Romanem Willem v zápase 21. kola Tipsport extraligy | Foto: Ondřej Hájek | Zdroj: Profimedia

„Tak se má hrát o první místo. Každý z nás do toho šlapal na sto dvacet procent a díky tomu jsme vyhráli. Každý chce být první, takže to pro nás určitě byla motivace. Pardubice mají silný tým, ale my je drželi zkrátka. Většinu zápasu jsme měli navrch,“ považoval výhru za zaslouženou litvínovský gólman Šimon Zajíček.

Pardubice prohrály potřetí za sebou venku. Kritikou nešetřil jejich nový asistent trenéra Jan Ludvig.

„Dostali jsme další lekci na menším hřišti. Litvínov utkání zvládl perfektně po taktické stránce, my jsme hráli od začátku zápasu do kopce. Dostali jsme od soupeře školu v síle na hokejce, ale také v tom, že soupeř vše umlátil. Většinu puků vyhrál a skončilo to v naší bráně nebo vyhozením při naší přesilové hře. Litvínov byl hladovější na puku, což jsou věci, o kterých se tolik nemluví. Plus naše přesilovky, které jsou nyní ostudné,“ uznal Ludvig.

Ve třetí třetině za stavu 2:1 hráli hokejisté Pardubic tři přesilové hry. Neuspěli v nich ani jednou. „Shodou okolností jsem něco podobného viděl loni v Pittsburghu, kde měli Crosbyho, Letanga, Malkina, Karlssona a měli nejhorší přesilovku v NHL. V Pardubicích se mi zdá, že to hrajeme na krásu a nemá to efekt. Litvínov má fantastické oslabení a předvedl perfektně odehraný a odkoučovaný zápas,“ pochválil Jan Ludvig soupeře z Litvínova.

Chemiky triumf nad Pardubicemi posunul do čela tabulky extraligy. Jeden z koučů Severočechů David Kočí vyzdvihl přístup hráčů. „Jádro týmu už je pohromadě delší dobu a zvyklo si na určitý systém. Připadá mi, že se v tom kluci zdokonalují a dostává se jim to pod kůži,“ řekl David Kočí po vítězství Litvínova nad Pardubicemi 4:1.