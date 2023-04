Hradec Králové odmítl třinecké oslavy, o první finálové výhře rozhodl v prodloužení Pavlík

Sezona hokejové extraligy svého šampiona ještě nezná, Hradec Králové totiž ve čtvrtém zápase finálové série zkazil obhájcům z Třince první mečbol a zvítězil na ledě svého soupeře 2:1 v prodloužení. Hráči Mountfieldu šli v sérii poprvé do vedení díky gólu Janka, následně vyrovnal Adámek. Po 34 sekundách prodloužení si pátý zápas vynutil gólem Radovan Pavlík. Video Třinec 19:59 23. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejisté Hradce Králové slaví vstřelenou branku | Foto: Vladimír Pryček | Zdroj: ČTK

Do zápasu z očividných důvodů vstoupily oba týmy opatrně, hokejisté Třince vypálili na bránu Machovského až po 7 minutách hry. Domácí však začali ožívat a hradecký gólman musel řešit čím dal více nebezpečných situací, především z kontrů.

Velkou šanci na druhé straně nevyužil Radek Smoleňák, který se objevil před Ondřejem Kacetlem, ale trefil jen jeho rameno. Na to ale mohli hradečtí brzy zapomenout – Bohumil Jank vypálil po vyhraném buly od modré přesně a Hradec se poprvé ve finálové sérii dostal do vedení.

Vůbec poprvé ve finálové sérii se Hradec dostává do vedení! Postaral se o to Bohumil Jank. #TRIMHK #TELH pic.twitter.com/jttSn7A1nm — Tipsport extraliga (@telhcz) April 23, 2023

Třinec byl ale trpělivý a ve druhé třetině přišel s odpovědí. Po povedeném udržení útočné třetiny vypálil z dálky Marian Adámek, který čistým průstřelem srovnal na 1:1.

Zápas se pak změnil spíše ve festival faulů, rozhodčí rozdali ve druhé dvacetiminutovce dohromady 5 menších trestů. Bylo k vidění i několik šancí, velkou příležitost při útoku dva na dva spálil Martin Marcinko, brankář Kacetl zase skvěle zasáhl proti dorážce Aleše Jergla.

Tlak byl ve třetí třetině na obou týmech znatelný. Třinec nejdříve nechal svého soupeře hrát a spoléhal na brejky. V samostatném nájezdu ale nepochodil Hudáček a podobně volného prostoru před Machovského bránou nevyužili Daňo nebo Růžička.

Pak domácí uvěznili svého soupeře v jeho třetině a Daňo s Růžičkou opět zahodili velké příležitosti. Hradecký gólman držel tým při životě a posunul ho do prvního prodloužení finálové série.

A to trvalo pouhých 36 sekund. Hradecký útok totiž totiž nejdříve zakončil Patrik Miškář do tyče, puk si ale opět našel Radovan Pavlík a uklidil ho do prázdné brány.