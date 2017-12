Dvě třetiny hrál ho***, říká trenér Jandač. Růžička pak otočil zápas s Finy hattrickem

Konec dobrý, všechno dobré. I přes výhru 3:2 v prodloužení nad Finskem si ale tohle česká hokejová reprezentace říkat nechce. Dvě třetiny byla horší, závěrečné tři góly Martina Růžičky nakonec rozhodly o tom, že fanoušci v zaplněné O2 areně mohli slavit. Praha 8:31 14. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Růžička slaví gól proti Finsku | Foto: David Černý | Zdroj: Reuters

„Je tady Růža, který je prostě gólový a když dostane takhle nalito, je to z 90 procent gól. Přišel, viděl a dal hattrick,“ těšil výkon Martina Růžičky obránce hokejového národního týmu Ondřej Němec.

Zní to jako moc hezký příběh, ale minimálně dvě třetiny byl český tým na ledě horší. Zlepšený výkon a hattrick Martina Růžičky v závěrečné dvacetiminutovce pak odpovídal výkonu celého týmu.

„Nechtěl bych předjímat, protože dal hattrick. Dvě třetiny taky hrál ho**o,“ nešel k příkrému hodnocení daleko trenér reprezentace Josef Jandač.

„Ale hattrickem pochopitelně pomohl mužstvu, góly jsou jeho hokejová přednost, je to pointmaker. V nároďáku měl historicky smůlu, ale je důležité, aby to z něj opadlo. Už má něco za sebou, tak aby se nestresoval a v dalších zápasech o olympiádu zabojoval,“ dodal trenér.

Ještě po dvou třetinách prohrávala hokejová reprezentace 0:2, na finského brankáře za 40 minut vyslala jen deset střel. Až pak se reprezentanti uklidnili.

„Samozřejmě jsem byl trošku nervózní, ale to jsem před každým zápasem. Kdybych nebyl nervózní, tak to není ono. Při prvním střídání to ze mě spadlo, zápas nabral obrátky a už jsem se cítil líp,“ říká Martin Růžička, který hattrickem zařídil obrat, a čeští hokejisté porazili Finy 3:2 v prodloužení.

K dalším dvěma zápasům Channel One Cupu odletí dnes národní tým odpoledne do Moskvy.

