Všude jsme byli o krok později, nastavili nám zrcadlo, říká třinecký kouč Moták po prohře s Pardubicemi

„Pro nás samozřejmě fantastický zápas, ale už vím, proč má Třinec všechny ty tituly. Tým hraje hokej, který v play-off vyhrává a není sranda proti tomu hrát,“ hlásil asistent pardubického trenér Baďoučka Jan Ludvig po utkání, ale šlo trochu o zdvořilostní frázi.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak kouč Třince Zdeněk Motáka a asistent trenéra Pardubic Jan Ludvig hodnotí vzájemné utkání

Hosté byli lepší, ale je pravda, že Třinec vždy nečekaně udeřil a jednou srovnal dvougólový náskok soupeře.

„Mají to za ta léta nacvičené, není lehké se dostat skrz jejich modrou čáru. Jak se dotknou puku, tak letí nahoru a když to naši borci trochu šidí, naše F3 není v pozici, tak je to složité,“ přidal pardubický Ludvig, že útočníci musí poctivě bránit.

Domácí kouč Zdeněk Moták porážku jednoznačně uznal. „Mám pocit, že jsme všude byli o krok později. Neměli jsme souboje, nedohrávali jsme, byli jsme pomalejší, z toho rezultuje konečný stav. Vždycky, když jsme se dostali na dostřel a mohli jsme doufat, že se přiblížíme, tak nám to vždycky zhatil gól. Hosté byli výborní. My jsme se snažili bojovat, nicméně to nestačilo,“ mrzelo šedesátiletého trenéra.

Třinečtí mistři po třech výhrách v řadě zkrátka narazili na pořádnou kvalitu. „Pardubičtí mají samozřejmě nezpochybnitelnou kvalitu, co se týče hráčských jmen i pojetí hry. Narazili jsme na kvalitního soupeře, který nás hodně vyzkoušel a nastavil zrcadlo,“ doplnil Zdeněk Moták s úsměvem a odkazem na českou kinematografii.