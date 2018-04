Zavřel jsem oči a plácnul to tam, líčí gól Kanadě Petr Čajka. Autoři obou branek spolu hráli poprvé

„Nemám slov, nevím, co se stalo, tahali jsme za jeden provaz a myslím, že jsme byli víc vyhecovaní, chtěli jsme Kanaďanům vrátiti porážku z Ivan Hlinka Cupu. Jsme strašně šťastní, že to vyšlo,“ zářil po zápase Petr Čajka, střelec vítězného gólu zápasu proti Kanadě pro server onlajny.com

Česká reprezentace do 18 let ve čtvrtfinále překvapila favorita. Oba góly vstřelila nově složená druhá formace ve složení Petr Čajka a Matějové Blümel a Pekař.

„Bylo to dobré, povedlo se nám dát dva góly, zastupovali jsme se, pomáhali jsme si. Nikdy předtím jsme spolu nehráli. Je to asi nejdůležitější gól kariéry. Zavřel jsem oči a plácnul jsem to tam,“ řekl křídelník, který poslední sezonu odehrál ve švýcarském Zugu.

Mladíci předvedli úplně jiný výkon než v základní skupině, kde dokázali porazit jen Francii. Do čtvrtfinále postoupili ze čtvrtého místa, ale po stěhování překvapili jedny z největších favoritů turnaje.

„Zaplať pánbůh, že to byl jiný tým. Kluci dneska hráli výborně, soudržně, výborný výkon podal brankář Dostál. Hráči si uvědomovali, že naše výkony na turnaji nebyl optimální, nehráli jsme jako tým. Je dobře, že si to uvědomili včas,“ pochválil hráče asistent trenéra Bruka Tomáš Martinec.

Taktika se vyplatila

„Jiný tým“ se ukázal hlavně v první třetině, když Kanadu přestřílel 14:7 a šel do vedení, které už nepustil. „Vlétli jsme na ně, všichni jsme padali po ledu. Řekli jsme si, že je to nejdůležitější zápas v životě,“ prohlásil Čajka.

„Chtěli jsme hrát jednoduchý hokej a chodit do rychlých protiútoků. Taktika se vyplatila. V závěru jsme si to sami zdramatizovali. Dali jsme druhý gól, ale pak jsme se začali bát o výsledek,“ všiml si Martinec. Při závěrečném tlaku ale úřadoval brankář Dostál. „Byl úžasný, jen potvrzuje svojí kvalitu. Nebýt jeho v bráně, vypadalo by to jinak,“ chválí útočník Čajka.

V poslední fázi zápasu už Čechům docházely síly a na střídačce odpočítávaly sekundy. Vedení ale zůstalo a po dni volna čeká osmnáctku zápas proti USA. „Začneme si připravovat na Ameriku a zítra si o tom něco řekneme, teď kluci musí hlavně zregenerovat,“ uvědomuje si Tomáš Martinec.

