Pláškův životní gól. ‚Na tribuně jsem byl nervózní, na ledě je to mnohem lepší,‘ říká benjamínek Komety

Kometa na domácím ledě vyhrála čtvrtý duel série 3:2 v prodloužení a proti Liberci vyrovnala stav semifinálové série. Rozhodl útočník Karel Plášek, který se trefil po rychlém brejku. Přitom právě na to si chtěli Liberečtí dávat pozor. Brno 7:52 9. dubna 2019

„Říkali jsme si, že hrajou na brejky. Bohužel jsme jim jeden dali a oni rozhodli. Ale kdyby nám někdo předtím řekl, že bude série po dvou zápasech v Brně vyrovnaná 2:2, tak to bereme,“ řekl Radiožurnálu po prohře obránce hokejových Bílých Tygrů Liberec Ladislav Šmíd.

Kometa ale neudeřila z klasického brejku. Brněnský útočník Jakub Orsava dostal za liberecké obránce puk vysokým lobem.

„Chtěl jsem vyhodit líp, ale zaplať pánbůh, že to přeskočilo hokejku a Karel to dojel a rozhodl. Paráda,“ těšilo asistenta vítězného gólu ze 62. minuty zápasu. Za obranu Bílých Tygrů si zajel nejmladší hráč semifinále mezi Brnem a Libercem - osmnáctiletý Karel Plášek.

Skákavý puk nakonec dostal do branky rychlou střelou pod břevno, i když původně zvažoval jiné zakončení. „Štěstí? Nevím. Byl to životní gól. Trošku mi to skákalo, tak jsem střílel. První myšlenka byla jiná, tu radši nebudu říkat,“ usmíval se.

Čtvrtý zápas semifinále rozhodl, do úvodu play-off přitom vůbec nezasáhl. „Když jsem čtvrtfinálové zápasy a ten první liberecký viděl v hledišti, tak jsem byl hrozně nervózní. Na ledě je to mnohem lepší,“ usmíval se.

Vysilující prodloužení

Tři ze čtyř duelů semifinálové série rozhodovalo až prodloužení. I když ve čtvrtém zápase trvalo jen 82 sekund, vyčerpává hokejisty nejen fyzicky i psychicky. V play-off si ale nestěžují.

„Každá série je vysilující a prodloužení jsou znát, ale o to je to hezčí, když dáte gól a rozhodnete. Bohužel jsme ze tří prodloužení jsme dvě nezvládli, ale i tak je tohle důvod, proč hrajeme,“ svěřuje se opora Bílých Tygrů – gólman Roman Will.

Za stavu 2:2 na zápasy se semifinále přesune opět do Liberce na led držitele Prezidentského poháru za vítězství v základní části extraligy. Pátý zápas se hraje ve čtvrtek od pěti hodin odpoledne.

„Základní část jsme nevyhráli náhodou. Omílám to pořád, ale kluci v kabině si musí uvědomit, že jsme tam, kde jsme, protože jsme dobrý tým. Z mého pohledu máme nejkvalitnější tým, za tím si stojím a doufám, že to potvrdíme i na ledě,“ burcuje své spoluhráče jeden z nejzkušenějších členů libereckého kádru, obránce Ladislav Šmíd.