‚Bylo by fajn začít výhrou.‘ Český hokejový tým vstoupí do sezony zápasem proti Švédsku

Česká hokejová reprezentace vstoupí ve čtvrtek do nové sezony. V předchozích letech neměl český národní tým úvodní zápasy zrovna povedené, hráči tak věří, že se jim podaří tuto nelichotivou tradici přerušit. Příležitost budou mít od 18.30 v rámci turnaje Karjala Cup ve švédském Leksandu proti domácímu výběru. Leksand/Švédsko 16:36 7. listopadu 2019

„Bylo by fajn, kdybychom začali výhrou. Určitě by nám to pomohlo v další průběhu sezony,“ přeje si útočník Andrej Nestrašil. Hokejová reprezentace ale úvodní zápas sezony vyhrála naposledy v roce 2012.

Tehdy to bylo také v rámci Karjala cupu a také proti Švédsku. Češi hráli doma a v sestavě měli, při výluce NHL, i posily ze zámoří. Nyní se to pokusí zvládnout i bez nich, přitom soupeř se už léta prezentuje stále stejným herním stylem.

„Jsou to dobří bruslaři, mají organizovanou obranu a dodržují systémy. Loni jsme s nimi ale, podle mě, hráli vyrovnané zápasy. Pamatuji si, že na Spartě nám to uteklo o gól,“ vzpomíná Andrej Nestrašil. A má pravdu, loni Češi prohráli na domácím kluzišti se Švédskem 2:3.

Tentokrát ale, i přesto, že se bude hrát ve Švédsku, mají velkou šanci na reparát. „Myslím si, že na to jsme lépe připravení, protože například loni jsme až do prvního turnaje nevěděli, co od toho očekávat. Tentokrát ale jsme, jak hráči, tak trenéři, zkušenější a myslím si, že jsme připravení. Půjde o to, abychom pracovali, bojovali a abychom hráli hokej, jaký jsme hráli na mistrovství světa,“ radí recept na úspěch v úvodním utkání sezony asistent trenéra Říhy Robert Reichel.

Na šampionátu v Bratislavě porazili Češi Švédsko přesvědčivě 5:2. O podobný výsledek se pokusí ve čtvrtek od 18.30.