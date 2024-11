Dostála povedený start do sezony těší, ale kdo bude jedničkou Anaheimu, netuší. Gudas ho učí odpočívat

Hokejový brankář Lukáš Dostál, který Čechům vychytal v květnu titul mistrů světa, nastupuje v úvodním měsíci sezony NHL pravidelně. V dresu Anaheimu Ducks s číslem jedna na zádech totiž nemá v týmu aktuálně největšího konkurenta Američana Johna Gibsona, se kterým se v minulém ročníku střídal. Anaheim 13:31 15. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lukáš Dostál | Zdroj: Reuters

Brankář hokejových mistrů světa a zámořského Anaheimu Lukáš Dostál prožívá na rozdíl od svého týmu povedený start do sezony. V herní a psychické formě je teď i díky kapitánovi týmu a dalšímu mistru světa Radku Gudasovi.

„Myslím, že jsem ten start zvládl, ale sezona je dlouhá a jedna vlaštovka jaro nedělá,“ hodnotí povedený úvod sezony Lukáš Dostál, jehož kolega John Gibson se už po operaci vrátil do akce v zámořské soutěži, ale ještě se nevrátil do brány. Kdo bude první gólmanskou volbou celku ze spodu tabulky Západní Konference tak český gólman neví.

„I kdybych to věděl, tak bych to samozřejmě neřekl. Ale nebavili jsme se o tom,“ usmívá se český brankář.

Anaheimu se sice zatím nedaří, Dostál ale zažívá skvělou sezonu. Ve statistikách je mezi nejlepšími brankáři NHL třeba v celkovém počtu úspěšných zákroků.

K tomu Dostálovi pomáhá i přítomnost dalšího mistra světa a od nového ročníku i kapitána Ducks Radka Gudase.

„On je skvělý člověk. Říkal jsem mu na začátku, když ho zvolili kapitánem, tak aby se neměnil, protože to dostal za to, jaký je,“ chválí svého týmového kolegu reprezentační gólman.

Odpočinek dělá mistry

Dostál se ale od zkušenějšího kamaráda také naučil, jak od náročného hokejového programu odpočívat.

„Hodně mi s tím Gudy pomohl. Trávím s ním čas, má velkou rodinu, čtyři děti, tak si s nimi hraju. Jsem tam s Gudym i s Barčou, ale nechci je otravovat, tak tam taky nejsem pořád,“ říká Dostál a doplňuje, co od kapitána Gudase dostávají nejlepší hráči Anaheimu po vyhraném utkání a co už vybojoval i právě český brankář.

„Přinesl stavební helmu, to máme pro nejužitečnějšího hráče zápasu. Vedení ho zvolilo jako kapitána za to, jaký je člověk a jak pomáhá mladým, takže on se nezměnil a to je správné,“ uzavírá čtyřiadvacetiletý gólman Anaheimu.