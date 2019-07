Hokejový Chomutov má po 15 letech nové majitele. Klub převezme sedm severočeských podnikatelů

V hokejovém Chomutově po 15 letech definitivně končí éra majitele Jaroslava Veverky, ve které byla největším úspěchem účast v semifinále extraligového play-off v roce 2017. Severočeský klub, který v minulé sezóně sestoupil z extraligy, má nové vlastníky. Chomutov 18:42 19. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nový trenér prvoligového Chomutova Martin Štrba | Foto: Barbora Reichová / CNC | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Pokud by ti lidé měli pocit, že to nezvládnou, tak by do toho nešli,“ řekl Radiožurnálu mluvčí hokejového Chomutova Libor Kult. Tým od bývalého majitele Jaroslava Veverky přebírá skupina sedmi severočeských podnikatelů, kteří podepsali dohodu o vzájemné spolupráci.

Hokejový Chomutov mění po 15 letech majitele.

„Akciovou společnost bude řídit výkonný výbor zapsaného spolku. Jakmile bude vše zapsáno v potřebných rejstřících, dojde ke zvolení všech orgánů a managementu akciové společnosti,“ vysvětlil Kult.

Na restartu bývalého extraligového klubu se bude podílet skupina sedmi podnikatelů, kteří vstoupí do zapsaného spolku Piráti Chomutov. Ten bude jediným akcionářem a tedy i stoprocentním vlastníkem akciové společnosti Piráti Chomutov, která zajišťuje chod seniorského týmu.

„Z těch sedmi tam za mě nefigurovaly dvě firmy, ty neznám. Jedna firma do toho nešla, dluh byl v desítkách milionů,“ prohlásil podnikatel Milan Soukup, který Chomutovu šéfoval víc než měsíc. Jenže kvůli vysokým dluhům nakonec v půlce června odmítl akcie severočeského klubu převzít.

Pirátům hrozí i vyloučení, klub slíbil dluhy splatit

Jedním z nových vlastníků, kteří chtějí dluhy z velké části zaplatit sami, se stal Radek Frydrych, člen představenstva firmy Strix Chomutov.

„Podle veřejně dostupných údajů vypadá firma velmi zdravě a neměl by pro ni být vůbec problém investovat deset milionů korun,“ řekl ředitel plánování a prodeje České spořitelny Dušan Sýkora. Do konce července musí Chomutov doložit uhrazení všech svých závazků.

Podle ředitele extraligy Josefa Řezníčka dojde ke kontrole z finančního a ekonomického oddělení. V případě nesplnění závazků by Chomutovu hrozilo i vyloučení z první ligy.

„Dluhy budou do příslušného termínu buď zaplaceny, nebo bude domluvený splátkový kalendář,“ řekl mluvčí hokejového Chomutova Libor Kult.

Už v pondělí má severočeský klub začít přípravu na ledě pod novým koučem Martinem Štrbou. V klubu ale skončilo 28 hráčů, tedy prakticky všichni. První posily má Chomutov oznámit o víkendu.