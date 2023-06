Analýza hry pomocí tabletu na střídačce. Mladší hráči to berou jako pomůcku, starší to někdy obtěžuje

Moderní technologie výrazným způsobem promlouvají do vrcholového sportu a stále přicházejí nové. Fotbalovým rozhodčím už běžně na nejvyšší úrovni pomáhá VAR, tenisté využívají jestřábí oko a v motosportu si technici nedokáží představit maximální přesnou jízdu závodníka bez telemetrie. Hokejoví profesionálové si už zvykli na rozbory u videa, v poslední době se také začínají využívat tablety. V NHL běžně i během utkání. Praha 16:29 18. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Václav Varaďa v Třinci hodně pracoval s daty od video koučů a na střídačce využíval i tablet | Zdroj: Profimedia

„Při zápasech máme na střídačce tři tablety. Používají to trenéři, aby se koukali na situace při oslabeních. Někteří hráči to využívají i po střídání, když chtějí něco vidět,“ přibližuje už zaběhlou pomůcku v NHL obránce Vancouveru Filip Hronek.

Poslechněte si, jak hokejisté vnímají důležitost moderních technologií během sportovních utkání

Pětadvacetiletý bek patří k mladší generaci hokejistů, která je většinou novým technologiím více otevřená. Stejně jako o rok mladší útočník Českých Budějovic Adam Kubík.

„Je to super věc a do budoucna by to měl mít každý stadion. Jestli se chceme posouvat a jít s dobou, tak by jsme se měli inspirovat v Americe,“ tvrdí Kubík.

Sám talentovaný útočník se v minulé sezoně inspiroval největším možným způsobem. V dresu Kladna byl totiž spolu s Tomášem Plekancem nejlepším střelcem týmu a od zkušeného hráče s 1001 starty z NHL se poctivě učil.

„Tomáš Plekanec je velký detailista, chce vidět každé video, každý aspekt hry. Po každé přesilovce jsme si vyžádali od videokouče, aby nám dal tablet s přesilovkou, a hned jsme si početní výhodu analyzovali. Dělali jsme to kvůli tomu, abychom věděli, co změnit, nebo jak zareagovat na obranu soupeře,“ vysvětluje Kubík.

Jednoznačně kladný postoj k tabletům na střídačkách v průběhu zápasu ale rozhodně nemají všichni hokejisté. To platí pro třicetiletého obránce Milana Douderu, který s Oceláři získal čtyři mistrovské tituly.

„V Třinci trenér Václav Varaďa zavedl tablety na střídačce, což okoukal v NHL. Je to dobrá věc, ale někdy, když je toho moc, tak to zbytečně škodí. Přece jen hráči se rozhodují především podle aktuální situace,“ myslí si zkušený obránce Doudera.

Tablety se dostávají do akce i v dalších evropských soutěžích. Několikrát už se s nim setkal také třicetiletý finský útočník Ahti Oksanen, který momentálně působí ve švédské nejvyšší lize.

„Všechno záleží na tom, jak tablet používáte. Pokud jde o mě, tak když se můžu sám rozhodnout o tom, jestli se po střídání podívám, tak je to v pořádku. Když mě touto formou na chyby upozorňuje během zápasu trenér, tak mě to až obtěžuje. Může to negativně ovlivnit hru,“ přiznává Oksanen.