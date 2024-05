Doufám, že nějaká placka padne. Kluci mají skvělé sebevědomí i podporu publika, říká Procházka

Česká reprezentace si v sobotu od 14.20 na domácím šampionátu může zajistit postup do boje o zlato. V přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport ale musí v semifinále porazit dosud neporažené Švédsko. Hokejový expert Radiožurnálu Martin Procházka předpovídá, jak by mohlo vypadat utkání národního týmu s výběrem Tre Kronor. Praha 10:23 25. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Národní tým má v Praze skvělou podporu fanoušků. Ty odměňuje svými dosavadními výkony | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Myslíte, že hvězdy typu Davida Pastrňáka cítí před semifinálovým utkáním alespoň mírnou nervozitu?

Myslím, že zrovna on žádnou nervozitu necítí. Je zvyklý na velké zápasy. Ale je to domácí mistrovství světa, takže u takto velkého hráče bude určitě zdravá nervozita. Vjede na led a bude ho všude plno.

Švédsko je nebezpečné především díky univerzálním bekům. Na jaké hráče se nejvíce těšíte a jaký tipujete výsledek?

V těchto zápasech už nepadá tolik gólů, je to spíše defenzivní bitva, týmy nedělají moc chyb a je těžké se prosadit. Góly padají většinou z maličkých chybiček nebo odražených kotoučů, jak jsme viděli ve čtvrtfinále s USA. Těším se na naše kluky, na Švédy tolik ne. Ale jsem zvědavý, jak se budou švédští obránci zapojovat do útoku.

Semifinálová bitva je tady!



Za vytouženým pražským finále nám stojí v cestě soupeř ze Švédska. Před devíti lety to proti Kanadě nevyšlo. Povede se to letos? ✊



Fanoušci v aréně a u televizních obrazovek na kanálu @sportCT, dnes vás opět potřebujeme jako sůl! Jste… pic.twitter.com/nKCv5ynCfC — Český hokej (@czehockey) May 25, 2024

Myslíte, že budeme letošní šampionát pokládat za úspěšný, nehledě na výsledek semifinále?

Stát se může cokoliv, já ale doufám, že máme natolik kvalitně složený tým, že nějaká placka padne. Kluci mají skvělé sebevědomí i podporu publika.



Ve Švédsku jste hrál za stockholmský AIK, jak na to vzpomínáte? A jak Švédové vnímají lední hokej?

Díky přírodním podmínkám mají spoustu možností být často na ledě. Mají vždycky skvělé bruslení, díky tomu jsou sebevědomí a dokážou do sebe dostat individuální schopnosti. Ale také se občas stane, že nejsou schopni se vyrovnat s tlakem, když prohrávají. Oproti českému týmu, který je schopný dohánět manko, Švédům dorovnávat zápasy moc nejde. Pokud bychom se v semifinále dostali do vedení, mohla by to být naše výhoda.