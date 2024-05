Kluci žrali led. Bojovali jeden za druhého, padali do střel, chválí Procházka výkon Čechů proti USA

Národní tým bude hrát o víkendu na domácím mistrovství světa o medaile. Ve čtvrtfinále totiž zdolal Spojené státy 1:0 díky Pavlu Zachovi. Utkání hodnotil expert Radiožurnálu Sport Martin Procházka. Vyzdvihl českou obětavost, pochválil týmového ducha a poradil, co by měl národní tým natrénovat směrem k semifinále se Švédskem. Rozhovor Praha 16:57 24. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Češi uspěli v zápase s USA díky gólu Pavla Zachy a skvělému týmovému výkonu | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ačkoli jste utkání sledoval z pozice komentátora pro Radiožurnál Sport, pociťoval jste během něj nějaké emoce?

Nejen od začátku zápasu, ale už před ním byla skvělá atmosféra. Čtvrtfinále je vždy těžký zápas, v podstatě už rozhodující. Bylo vidět, že fanoušci od začátku věřili a vytvořili skvělou atmosféru. Byla to dobrá podpora pro české hráče a myslím si, že fanoušci přispěli k tomu, že podali hráči fantastický výkon.

Zdá se, že se podařilo vybudovat celistvý hráčský a realizační tým.

Souhlasím. Emoce po Zachově gólu i po závěrečném hvizdu byly upřímné. Prožívali to hráči na ledě i bývalí hráči na střídačce. Myslím si, že i videokouč odvedl perfektní práci, Češi měli skvěle načtené přesilovky Američanů. A vše podpořil skvělý výkon Lukáše Dostála. Ukazuje, jak kvalitním gólmanem je, i v takto mladém věku. Bylo tam spousta těžkých střel, ale chytal v obrovském klidu. To, co předváděl lapačkou, bylo neskutečné.

‚Nejzářivější americká sestava za dlouhá léta nestačila na Čechy.‘ Zámořská média překvapilo vyřazení USA Číst článek

K výhře významně přispěl i Radko Gudas. Hodně se mluví o jeho důrazu a na sociálních sítích kolují záběry soubojů s kapitánem USA Bradym Tkachukem. Často to bylo na hraně, českému obránci ale vše prošlo. Jaký je váš pohled?

Myslím si, že odhadl správnou hranu, za kterou už nešlo jít. Byl důrazný, ale nefauloval. Co se týče Tkachuka, myslím, že souboje byly oboustranné. Rozhodčí to pojali tak, že pokud nebude zákeřný faul, nechají to být. Tkachuk před brankářem Dostálem provokoval. Gudas to bral v důležitých momentech na sebe, nebál se, byl důrazný, předvedl parádní výkon.

Vždycky se řeší, jestli chválit rozhodčí za to, že nechají v zápase volnější metr. Přispějí takové celozápasové minisouboje k vysoké úrovni zápasu?

Čtvrtfinálové utkání odpískali rozhodčí velice kvalitně. Byly tam dva nebo tři fauly, které byly jasně vidět, ale vždy to je na jejich posouzení. Důraznou hru, která byla k vidění před brankou i za brankou, nechali být. Všechno zvládli, utkání mělo tempo a atmosféra byla o to lepší.

David Pastrňák se proti USA hodně snažil, tlačil se do zakončení, ale zdálo se, že to nebyl úplně jeho zápas. Souhlasíte?

Ještě to může přijít. Je na něm vidět, že jakmile přijede na led, herní situace řeší skvěle. Ve čtvrtfinále měl jeden samostatný nájezd, puk mu přeskočil hokejku, to se stane. Střílel přes obránce, vytvářel šance pro spoluhráče, hrál obětavě, neoplácel. To Američané ano, dostali vlastně gól v oslabení poté, co byl jejich hráč vyloučen za oplácení. To je důkazem, že Češi hráli disciplinovaně.



Od rána jsme byli nastavení, že chceme zápas zvládnout. Jsem na kluky pyšný, říká Dostál Číst článek

Co podle vás musí český tým do semifinále natrénovat?

V první řadě je určitě důležité se pořádně vyspat. Trénink by měl být v pozdějších hodinách a měli by si zkusit nacvičit obranu ve čtyřech, protože Švédové hrají přesilovky dobře.

Češi působí jako kompaktní tým, každý zná svou roli. To možná rozhodlo, protože Američané jsou sice individuálně skvělí, ale týmový duch z nich cítit není.

Souhlasím. Individuální vlastnosti mají vynikající, co se týká střelby, bruslení, reakcí. Ale Češi utkání zvládli jako tým, bylo jedno, jestli byl na ledě první nebo čtvrtý útok. Všichni kluci žrali led. Bojovali, padali do střel, nechali si kolikrát nařezat. A bylo jedno, jestli to byl David Pastrňák nebo Ondřej Beránek. Viděli jsme famózní výkon celého týmu a patří mu velká pochvala. Klobouk dolů.