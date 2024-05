‚Když to dokázali Slováci, tak můžou i Češi.‘ Fanoušci věří, že proti Američanům rozhodne Pastrňák

Až úterní závěrečný duel „pražské“ základní skupiny mistrovství světa rozhodl o čtvrtfinálovém soupeři českých hokejistů. Po výhře Švýcarska nad Finskem 3:1 a konečném třetím místě v tabulce skupiny A narazí ve čtvrtek večer svěřenci trenéra Radima Rulíka na obávaný tým Američanů. V rozhovoru pro Radiožurnál a iROZHLAS.cz čeští fanoušci prozradili, jak vidí šance národního týmu na úspěch a kdo podle nich klíčový duel rozhodne. Praha 13:09 22. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fandí i ti nejmenší „kaňourci“ | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Čeští hokejisté v závěrečném vystoupení základní skupiny A na domácím mistrovství světa nakonec podlehli Kanadě 3:4 po prodloužení, což je odsoudilo na konečné třetí místo. Nejen oni pak sledovali střetnutí Finska se Švýcarskem, které definitivně rozhodlo o tom, že v klíčovém souboji šampionátu nastoupí proti Američanům.

Mnoho českých fanoušků zůstalo v hale i na večerní duel a už v průběhu druhé třetiny tušilo, že dalším soupeřem národního týmu bude zámořský celek.

„Samozřejmě jsem si přál Němce, ale bohužel to vypadá na Ameriku. Alespoň uvidíme další skvělé hráče v akci. Těším se na Tkachuka. Mám rád i obránce Hughese z New Jersey Devils. Budeme ale určitě fandit českým klukům a třeba se povede postup,“ říká fanoušek Petr z Kolína.

‚Když Slováci, tak můžeme i my‘

Tým trenéra Johna Hynese v základní skupině získal během sedmi duelů šestnáct bodů, tedy stejně jako Česko. Proti outsiderům předvedl přesvědčivé výkony, když třeba Kazachstán smetl 10:1. Nestačil pouze na suverénní Švédsko (prohra 2:5) a trochu překvapivě na Slovensko (prohra 4:5 v prodloužení). „Oni porazili jen slabší soupeře, ale proti Slovákům nehráli nic moc. Když se to povedlo našim bratrům, tak to můžou dát i Češi,“ věří příznivec Martin z Liberce.

Čeští hokejisté hrají na světových šampionátech s výběrem USA docela pravidelně. Loni ve čtvrtfinále prohráli 0:3, ale před dvěma lety v boji o bronz po bláznivé třetí třetině a hattricku Davida Pastrňáka vyhráli 8:4. Na hvězdného útočníka z Bostonu se mohou spolehnout i letos, protože po konci v play-off NHL přicestoval v pondělí do Česka a v úterý už nastoupil proti Kanadě.

„Trochu je potřeba si zvyknout na šířku, místo a je to víc o bruslení, takže to načasování a pár věcí je o zvyku. Budu víc odpočatý po tom časovém posunu a doufejme, že to bude ve čtvrtek lepší,“ vyhlíží David Pastrňák čtvrteční čtvrtfinále.

Jeho přínos pro tým hodnotili i fanoušci, kteří sledovali úterní utkání ve fanzóně. „Rve se o puk, pomáhal i dost do obrany. Škoda že mu tam nespadla nějaká střela, zkoušel to několikrát dost pěkně. Pořád se všude mluví o rozdílových hráčích, tak doufám, že se rozehrál a ve čtvrtfinále rozhodne. Amerika je silná, ale domácí prostředí klukům určitě pomůže,“ myslí si příznivec Libor z Kaznějova u Plzně.

Takovým optimismem neoplývá fanynka Barbora z Chomutova, která navštívila v Praze světové šampionáty i v roce 2004 a 2015. „Na ty proklaté nájezdy z roku 2004 nezapomenu. To se nemělo stát. Přijde mi, že nás Američané vždy vyřadí, když na turnaji vypadáme dobře. Letos se na šance moc nadřeme, naopak Kanada a Amerika je v útoku efektivnější. Asi prohrajeme 1:3.“

Podle výsledku čtvrtfinále se vždy hodnotí, jak moc byl šampionát úspěšný. Bitvu o postup do medailových bojů si nechce nechat ujít žádný věrný fanoušek hokeje. Někteří ale nebudou mít štěstí a do haly se nepodívají, i tak hodlají fandit ve velkém. „Lístky jsem nesháněl, ale vyrazíme s partou pěti kamarádů do fanzóny a užijeme si zápas naplno. Góly dá Pastrňák, Palát, Zacha a Nečas. Vyhrajeme 6:2,“ nabízí odvážný tip a důvěru v hráče z NHL fanoušek Karel z Prachatic.

Zda se fanouškům vyplní přání, bude známo ve čtvrtek večer. Klíčový duel šampionátu rozehrají čeští reprezentanti ve 20.20, přímý přenos duelu odvysílá Radiožurnál a Radiožurnál Sport, můžete si ho naladit i na internetu a v aplikaci mujRozhlas.cz

Fanoušky déšť nezastaví. Poslední zápas základní skupiny v Praze mezi Finskem a Švýcarskem sledují ve fanzóně s kvalitním českým #MSHOKEJ2024@Radiozurnal1 @RadiozurnalS @iROZHLAS_sport @iROZHLAScz pic.twitter.com/D89qclVRrB — Ondřej Váchal (@VachalOndrej) May 21, 2024