Pohádka, která se stala skutečností. Na oslavy se moc těším, hlásí mistr světa Dostál

Brankář české hokejové reprezentace Lukáš Dostal vychytal čisté konto už ve čtvrtfinále proti Americe a střelce soupeře vynuloval i ve finále, když se podílel na vítězství 2:0 nad Švýcarskem. V pozápasovém rozhovoru pro Radiožurnál Sport přiznal, jak moc důležitý byl v zápase o zlato David Pastrňák a jak se těší na mistrovské oslavy. Praha 0:55 27. května 2024

Vychytal jste pro českou hokejovou reprezentaci po 14 letech světový titul. Co se vám nyní honí hlavou?

Je to neskutečné. Splněný sen, navíc takhle doma v Česku.

Co jste prožíval, když jste měl na krku zlatou medaili a zvedal jste pohár nad hlavu?

Nemám slov. Je to splněný sen. Kdyby nám někdo před šampionátem řekl, že to vyhrajeme, tak bych to bral jako pohádku. Ta pohádka se dneska splnila.

Ukázalo se, jak je důležité mít Davida Pastrňáka, který první kanadský bod na šampionátu získal právě ve finálovém utkání, když se prosadil v 50. minutě. Hodně jste na něj spoléhali?

Pasta, Zachič byli neskuteční. Všichni jsme makali jako tým. Švýcaři nám to vůbec nedali zadarmo. Byl to hodně vyrovnaný hokej. Pasta dal nádherný gól a přesně se ukázalo, proč na něj třeba Boston spoléhá. Byl to ale neskutečný výkon celého týmu.

Hlavní oslavy zisku titulu vás čekají v pondělí na Staroměstském náměstí. Jak se těšíte?

Připadám si, jako kdybych byl pořád ještě v zápase. Oslavíme to a moc se na to těším.