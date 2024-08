Počet fanoušků z Česka je zklamání, myslí si šéf ČOV Kejval. Pochvaluje si ale atmosféru olympijské Paříže

Ve Velkém paláci dokázali fanoušci mohutně fandit i během zápasů taekwonda. A úplně stejné, či dokonce hlasitější to bylo například na beachvolejbale pod Eiffelovou věží, nebo během plaveckých závodů.

„V průběhu posledních dvou olympiád jsme si uvědomili, že je atmosféra a propojení s lidmi strašně důležité. Fanoušci poté ženou sportovce k výkonům. Od Londýna jsem nezažil tak nádhernou atmosféru. Od prvních kvalifikací a rozběhů po finále a vyprodané stadiony. Nikdy v životě jsem nevěřil, že by mohla být takhle obrovská atmosféra na šermířských závodech, měl jsem to za komorní sport. A najednou to tam vypadalo jako na fotbale na Bayernu. Když naši kordisti bojovali proti Francouzům, tak jsem zažil úplně novou, pozitivní věc,“ nadchlo šéfa českého olympijského výboru Jiřího Kejvala.

„Zklamání je počet fanoušků z Česka. Na to, že to byla olympiáda, která je za desítky let nejblíže, tak jsme čekali, že přijede více lidí. To je škoda, protože Paříž během olympiády vypadá úplně jinak než Paříž mimo olympiádu,“ říkal během posledního dne olympijských her Jiří Kejval.

Zároveň je ale třeba zmínit, že třeba na menších kurtech v tenisovém areálu Rolanda Garrose se čeští reprezentanti mohli často cítit jako na zápasech Davis Cupu nebo Poháru Billie Jean Kingové.

„Je to nádhera. Je neuvěřitelné, že každý zápas bylo plno s několika českými fanoušky. Atmosféra je krásná a je super reprezentovat Česko. Velký dík posíláme fanouškům, že nás burcují a vedou k lepším výsledkům,“ pochvalovala si podporu v tenisovém areálu Rolanda Garrose dvojnásobná olympijská vítězka Kateřina Siniaková.

Je ale pravda, že na největším kurtu Philippa Chatriera už bylo fandění, co se týče hlasitosti, o trochu slabší. Češi nebyli příliš slyšet ani třeba na atletice na stadionu Stade de France. A přesto se podle Kejvala našli fanoušci z podobně velkých zemí, kterých bylo v Paříži výrazně víc.

„Například Holanďani nejsou o tolik větší národ a šlo vidět, že ulice jsou celé oranžové. Počet oranžových triček na olympijském stadionu byl impozantní,“ zhodnotil Jiří Kejval.

