V tanci na ledě brali Taschlerovi 16. příčku. ‚Budeme řvát a držet pěsti,‘ odkrývají sourozenci další plány

Krasobruslaři Natálie a Filip Taschlerovi uzavřeli svůj debut na olympijských hrách 16. místem v tanci na ledě. Po celkově osmém místě v týmové soutěži tak budou sourozenci odjíždět z Pekingu spokojení. A to nejen kvůli sportovním výkonům, ale i zážitkům z olympijské vesnice. Peking 10:20 14. února 2022

Natálie a Filip Taschlerovi | Zdroj: Reuters

Sourozenci Taschlerovi za sebou mají své vystoupení na olympijských hrách v Pekingu.

„Tak za mě je to všechno super. Organizace funguje, mají vše krásně nachystané. I přesto, že je to bublina, tak máme ve vesnici rekreační centrum, kde jsou hry, aby se člověk zabavil, anebo centrum, kde se seznámíte s čínskou kulturou,“ říká Filip Taschler pro Radiožurnál a pokračuje ve výčtu pozitiv, která mladým českým krasobruslařům nabídla olympijská vesnice.

„Je tam obchod, kadeřnictví, kde vás ostříhají zadarmo. Je to super i přes tu covidovou situaci. Když teď nasněžilo, tak všichni dobrovolníci postavili sněhuláky, pandy, iglů a je to moc příjemné,“ chválí si olympijskou atmosféru a sněhové sochy oficiálního maskota her Filipova sestra Natálie.

Její hodnocení ale přece jen nebylo úplně stoprocentní, něco prý mohlo být lepší.

„Možná trochu jídlo. Chybí mi lepší, moje snídaně, kterou si dělám, tak jsem si musela najít nějakou alternativu. Jinak ale asi nic.“

Tanec na ledě ovládl francouzský pár Gabriella Papadakisová a Guillaume Cizeron:

Quelle médaille d’or méritée! Sur l’élégie de Fauré, Gabriella Papadakis & Guillaume Cizeron portent loin le souci du détail tout en restant d’une fluidité gracieuse. Les portés de Guillaume , l’attention que Gabriella porte à son partenaire, superbe! pic.twitter.com/3C4teW2fzc — Louis-Alexandre Alciator (@AlciatorLA) February 14, 2022

Další plány

U zmíněné alternativy Natálie Taschlerová asi ještě pár dní zůstane, protože oba sourozenci plánují v olympijské vesnici do konce her zůstat.

Chtějí totiž navštívit krasobruslařské soutěže Martina Bidaře s Jelizavetou Žukovou a Elišky Březinové.

„Budeme podporovat Elišku i Martina, budeme křičet, řvát a držet pěsti. Budeme se taky chtít podívat na jiné sporty do horské vesnice a vidět ostatní závodníky a sportovce,“ doplňuje po olympijském debutu se sestrou Natálií Filip Taschler.