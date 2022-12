Krejčí nasbíral v NBA proti Memphisu čtyři body, Atlanta ale prohrála a klesla na sedmé místo tabulky

Basketbalisté Atlanty prohráli v NBA na palubovce Memphisu 103:128. Šestnáct minut v dresu poražených odehrál i český reprezentant Vít Krejčí, který stihl nasbírat čtyři body, tři doskoky a asistenci. Atlanta hrající bez celé základní pětky klesla na sedmé místo tabulky Východní konference. V čele soutěže zůstal Boston, přestože prohrál podruhé za sebou, a to s Los Angeles Clippers 93:113. Memphis 10:38 13. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vít Krejčí (vlevo) brání Davida Roddyho | Foto: Petre Thomas | Zdroj: Reuters

Atlanta nastoupila v Memphisu bez zraněné hvězdy Trae Younga a chyběli i Dejounte Murray, Bogdan Bogdanovič, John Collins a Clint Capela. Memphis sice rovněž postrádal některé opory v čele s Ja Morantem, ale v domácím prostředí měl od začátku převahu zejména pod košem, kde soupeře přehrál 72:42. Postupně si vypracoval vedení až o 34 bodů.

Tyus Jones k tomu přispěl 22 body a 11 asistencemi. „Dobře jsme pracovali s míčem. Máme osm hráčů, kteří mají alespoň dvě asistence. To se mi líbí,“ řekl trenér Memphisu Taylor Jenkins.

Krejčí šel do hry už za rozhodnutého stavu čtyři minuty před koncem třetí čtvrtiny a na hřišti zůstal až do závěrečného hvizdu. Nejprve trefil těžkou střelu z jedné nohy v poslední vteřině třetí části a následně se prosadil po seběhu ke koši z rohu hřiště a dobré přihrávce od spoluhráče.

San Antonio po jedenácti porážkách v řadě potřetí za sebou vyhrálo, v koncovce ubránilo těsné vítězství 112:111 nad favorizovaným Clevelandem. Hrdinou byl Keldon Johnson, který šest vteřin před koncem skvělým blokem zastavil možnou vítěznou střelu Donovana Mitchella.

Cleveland prohrával až o 19 bodů, ale v závěru zabral a ještě mohl vyhrát. Jenže Evan Mobley proměnil půl minuty před koncem jen jeden trestný hod a odmítl vyrovnání. Pak mohl rozhodnout Mitchell, šel do nájezdu, ale Johnson jeho pokus zablokoval. A s trojkou neuspěl Darius Garland.

„Mitchell mě obešel a už jsem si myslel, že dá koš, jenže odnikud se objevil Keldon a zastavil ho. Byl to úžasný blok,“ řekl nejlepší střelec Spurs s 24 body Josh Richardson. „My do utkání nastoupili s vidinou toho, že je soupeř poslední v tabulce a dostatečně jsme je nerespektovali. To se nesmí stávat, musíme hrát proti všem s maximálním nasazením. Pak už to nezachráníte,“ řekl Mitchell.

V přestřelku dvou ze tří nejlepších střelců soutěže se změnil duel mezi Oklahomou City a Dallasem. Shai Gilgeous-Alexander sice 42 body táhl Thunder, ale nakonec porážku 114:121 neodvrátil. I kvůli 38 bodům, 11 doskokům a 8 asistencím Luky Dončiče.

Damian Lillard opět ukázal své střelecké schopnosti, když na 38 bodů mu při výhře nad Minnesotou stačilo 29 minut a tři čtvrtiny. Trefil 11 ze 17 trojkových pokusů včetně dvou střel tři metry za trojkovou čárou a vyrovnal tak vlastní klubový rekord v trojkách za zápas.

Překvapením byla jasná porážka Bostonu na hřišti Clippers, kteří postupně vedli až o 23 bodů a nejlepší tým ligy by bez šance. Kawhi Leonard k výhře přispěl 25 body, Paul George přidal o bod víc.

Výsledky NBA Dallas - Oklahoma City 121:114, Indiana - Miami 82:87, LA Clippers - Boston 113:93, Memphis - Atlanta 128:103 (za hosty Krejčí 4 body, 3 doskoky, 1 asistence), Portland - Minnesota 133:112, San Antonio - Cleveland 112:111, Washington - Brooklyn 100:112.