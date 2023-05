Nejsme Nymburk, upozorňuje kouč basketbalistů Opavy Czudek. Na hráče podle něj dolehl tlak

Oslabení basketbalisté Děčína překazili Opavě oslavy ligového titulu, Severočeši si vynutili čtvrtý zápas.

Během úvodní půle Opava několikrát vedla o devět bodů, ve druhém poločase ale nastřílela jen 23 bodů a o náskok přišla.

„Nejsme Nymburk, jsme v téhle pozici poprvé a je vidět, že to na nás to ve druhém poločase dolehlo. Je to souboj dvou věčných vyzyvatelů Nymburka, kteří to finále hráli, ale nikdy ho nevyhráli. Ta tíha tady je,“ přiznal opavský trenér Petr Czudek.

Jeho tým nevyužil toho, že soupeř byl oslabený o opory Waltona a Pomikálka, kteří se zranili ve druhém finále.

„Pokud budeme hrát tak, tak může i jeden válečník hrát proti nám a stejně nás porazí. To není o tom, jestli tam bude Karel, Pavel, nebo někdo jiný...je to o tom si uvědomit, jak my chceme hrát a ne, aby nás soupeř nutil k tomu, co jsme dnes předvedli,“ zlobil se Czudek.

Kouč děčínských basketbalistů Tomáš Grepl zvýšil minutáž jinak méně vytíženým hráčům a ti byli hlavně v obraně výteční.

„Hráči nejsou špatní a je jedno, jestli je to Mach, Macháč, Bruner, oni tu kvalitu mají. Všechno je o mentálním nastavení a když mají dobře nastavenou hlavu, tak mohou hrát s kýmkoliv i s Opavou ve finále KMBL.“

Zkušení hráči

Hvězdami zápasu byli ale děčínští osvědčení tahouni. Ty Nichols odehrál přes 38 minut a dal 23 bodů, Matěj Svoboda hrál o něco méně, ale nasázel 33 bodů.

„Nichols se v těchto situacích vyžívá a on se v tom cítí jako ryba ve vodě. Co se týče Matěje, tak ten už najel na svoji formu, co má během sezony. Nezvládl absolutně ten první zápas z důvodu nervozity a nezkušenosti, ale dneska to potáhl neskutečně,“ řekl Tomáš Grepl.

Čtvrtý finálový zápas se bude hrát ve čtvrtek v Opavě.